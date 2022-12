Jeen Grievink

Vrijdag 9 december 2022 12:05 - Laatste update: 12:06

Max Verstappen reed tijdens het jaar van zijn eerste wereldtitel rond in de Honda Civic Type-R GT, maar doet deze bolide nu van de hand. Via de online veiling van Catawiki kunnen gegadigden een bod uitbrengen op deze bolide, die komt met een officiële handtekening op het dashboard en het verzekeringscertificaat van Monaco.

Honda deed de Civic Type-R GT cadeau aan Verstappen gedurende hun periode met Red Bull in de Formule 1 en de regerend wereldkampioen zette zo'n 58.000 kilometer op de teller. Nu doet hij deze van de hand en iedereen maakt kans om deze unieke wagen te bemachtigen. De Honda Civic van Verstappen wordt aangeboden via het online veilingsplatform Catwiki en er is geen minimum bedrag. Er kan vanaf 1 euro geboden worden op het racemonster, die een topsnelheid van 270 km/u weet te halen. Verder is de bolide uitgerust met allerlei luxe opties, waaronder een in carbon afgewerkt interieur en een premium audio installatie.

Vanaf 1 euro bieden op Honda Civic van Verstappen

De Honda Civic Type-R GT komt met een verzekeringsbewijs uit Monaco, dat Verstappen destijds nodig had voor zijn ritjes door het prinsdom. Ook is de sportwagen voorzien van een persoonlijke handtekening van Verstappen op het dashboard én op de achterzijde van de auto. De online veiling gaat vandaag (9 december, red.) van start en loopt nog tot maandag 19 december aanstaande. De bolide heeft geen minimale vraagprijs en dus kan er al vanaf 1 euro worden geboden op de auto van de inmiddels tweevoudig wereldkampioen.

Hieronder enkele foto's van de Honda Civic van Verstappen: