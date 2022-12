Jeen Grievink

Vrijdag 9 december 2022 09:28 - Laatste update: 09:40

Michael Schmidt, redacteur van het Duitse Auto Motor und Sport, weet hoe het momenteel gaat met Michael Schumacher, maar heeft de familie van de Formule 1-legende beloofd hier niets over te zeggen. De journalist wijdt dan ook geen smeuïge headlines aan het onderwerp, zo zegt hij.

Schumacher ging in 2013 skiën in de Franse Alpen, maar kwam ten val en belandde met zijn hoofd op een steen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en lag daar voor langere tijd in een kunstmatige coma. In juni 2014 maakte zijn manager bekend dat hij ontwaakt was en dat hij het ziekenhuis had verlaten. Sindsdien bleef het angstvallig stil rondom de situatie van de Duitser. Slechts een select gezelschap weet hoe het nu gaat met de inmiddels 53-jarige Schumacher. Schmidt is één van hen, maar weigert hier publiekelijk iets over te zeggen. En dat heeft een reden.

Slechts sporadisch informatie over toestand Schumacher (53)

Kort nadat bekend werd dat Schumacher uit zijn coma was ontwaakt en moest revalideren, heeft vrouw Corinna de media op gepaste afstand gehouden. Ze riep riep op tot privacy en rust voor haar man. Sindsdien zijn er slechts broodkruimels aan nieuwe informatie naar buiten gekomen. Zo heeft voormalig FIA-president Jean Todt al eens onthuld dat hij soms samen met Schumacher naar Formule 1-races kijkt. Maar of Schumacher inmiddels weer kan praten, lopen of enigszins zelfredzaam is, is nooit bekend gemaakt. Schmidt zegt te weten hoe de situatie van Schumacher nu is, maar heeft beloofd zijn kaken op elkaar te houden.

"We weten relatief goed hoe het met Schumacher gaat"

In een recente Reddit AMA (Ask My Anything), vertelt de gerespecteerde journalist dat hij een afspraak met de familie heeft gemaakt. "We hebben het verzoek van de familie om minder over het onderwerp te schrijven altijd gerespecteerd", zo zei hij. "Ik kende Michael goed en ik ken Corinna ook. We weten relatief goed hoe het met hem gaat, maar er is afgesproken dat er niets over gezegd of geschreven wordt. Dat zijn we aan Michael verplicht. Ik kan ook makkelijk zonder sensationele verhalen."