Red Bull Racing wordt flink gestraft door de FIA in 2023. De Oostenrijkse renstal krijgt - vanwege het overschrijden van het budgetplafond - tien procent minder ontwikkelingstijd in de windtunnel. Hierdoor zijn zij in het nadeel ten opzichte van Ferrari en Mercedes, maar Dr. Helmut Marko maakt zich geen zorgen.

Het team uit Milton Keynes overtrad tijdens het seizoen van 2021 de reglementen van het budgetplafond en dat kwam ze op een fikse boete én minder tijd in de windtunnel te staan. Geld is niet zozeer een probleem voor Red Bull, maar een beperking op de windtunneltijd kan de Oostenrijkers nog wel eens echt pijn gaan doen. De afgelopen twee seizoenen pakte Red Bull twee coureurs- en één constructeurstitel, maar om dit kunstje in 2023 te kunnen herhalen, zullen ze van goede huize moeten komen. Ferrari en Mercedes hebben immers een behoorlijk voordeel wat betreft het gebruik van de windtunnel.

Red Bull heeft met Verstappen "de beste coureur"

De consequenties voor het overschrijden van de budgetcap, zorgen er niet voor dat Marko 's nachts niet kan slapen. "Ik maak me er niet echt zorgen over", zo vertelt hij in gesprek met het Duitse Bild. De man uit Graz denkt dat Red Bull vooralsnog een prima voorbereiding kent richting het nieuwe seizoen. Ook geeft het hem vertrouwen dat zij in de persoon van Max Verstappen een ijzersterke wereldkampioen achter het stuur hebben zitten. "We zijn op de goede weg voor 2023 en met Max hebben we de beste coureur van het veld", zo zegt Marko.

Red Bull heeft 'dubbel pech' in windtunnel in 2023

Toch zal het voor Red Bull een grote uitdaging gaan worden komend seizoen. De kampioensformatie had namelijk sowieso al minder tijd in de windtunnel dan de concurrentie, omdat zij het kampioenschap op hun naam wisten te zetten. Hoe hoger een team is geklasseerd, hoe minder tijd zij in de windtunnel krijgen, zo staat in de reglementen. Voor Red Bull komt daar nog eens de straf van de FIA bovenop, waardoor ze 'dubbel' in het nadeel zijn.