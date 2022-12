Remy Ramjiawan

Andrew Shovlin, technisch directeur bij Mercedes, heeft toegegeven dat de tekortkomingen van de W13 al duidelijk waren voordat het seizoen begon. De formatie uit Brackley wilde met de innovatie auto de Formule 1-wereld opschudden, maar kende veel problemen met de wagen.

De Zilverpijlen behaalden slechts één overwinning uit de 22 races tellende kalender, nadat ze in de beginfase van het seizoen met een overvloed aan problemen werden geconfronteerd. Lewis Hamilton en George Russell moesten in het middenveld vechten met McLaren, Alpine, Haas en Alfa Romeo, omdat de eerste auto die het team wist te ontwerpen onder de nieuwe regels, wat tegenviel. Uiteindelijk wist Russell nog wel een pole position en een Grand Prix-zege te pakken en dus zijn er toch lichtpuntjes voor het Duitse team.

Op de vraag wanneer Mercedes doorkreeg dat de W13 een flinke opgave zou gaan worden, reageert Shovlin: "De signalen waren er al vanaf het begin, zelfs op de filmdag die we op Silverstone hadden, was het vrij duidelijk dat dit soort mechanismes in de auto zaten." De eerste versie van de W13 had nog grote sidepods, maar uiteindelijk werd in Spanje de huidige auto getoond.

Pas in Barcelona kwam de W13, zoals we die in het hele Formule 1-seizoen hebben gezien. "We gingen vervolgens drie dagen naar Barcelona en de auto was niet zo competitief. We hadden nog een grote update die we zouden brengen in Bahrein, maar dat was het punt dat we wisten dat we serieuze problemen hadden. Tijdens de testdagen in Bahrein hebben we de update-kit erop gezet, maar de auto werd er niet sneller door. Vanaf dat moment is het een interessant jaar geweest, maar er is veel werk verzet om die problemen op te lossen", aldus Shovlin