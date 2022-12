Oud-kopstuk Mercedes blij dat Verstappen Hamilton versloeg, zes sprintraces in 2023 | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 7 december 2022 21:53

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met de winterstop in volle gang en het af en toe niet zo spectaculaire nieuws, is er af en toe ook de tijd voor wat luchtigere dingen rondom de Formule 1. Zo blies Max Verstappen zijn vriendin Kelly Piquet vandaag 34 kaarsjes uit en werd zij in het zonnetje gezet. Verstappen zelf had het ook over zijn plannen na de Formule 1 en voormalig Mercedes-medewerker Paddy Lowe liet weten dat hij best blij was dat Verstappen in 2021 er met de titel vandoor ging.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen spreekt over toekomst na F1: "Ik wil graag andere dingen doen in het racen"

Max Verstappen heeft al meermaals aangegeven dat hij niet van plan is om tot de leeftijd van bijvoorbeeld Fernando Alonso en Lewis Hamilton door te gaan met de Formule 1. De Nederlander ambieert nog andere dingen binnen de motorsport die hij graag in zijn beste jaren wil doen en die doet hij nu uit de doeken. Hele artikel lezen? Klik hier

Voormalig Mercedes-man Lowe: "Was best blij dat Max de titel vorig jaar won"

Voormalig technisch directeur van Mercedes Paddy Lowe, geeft aan dat hij 'heel blij' is met Max Verstappen als kampioen van het 2021-seizoen. Het geheel gebeurde onder controversiële omstandigheden, maar volgens de Brit is dat nu juist typisch Formule 1 en één van de redenen waarom de sport zo goed wordt bekeken. Hele artikel lezen? Klik hier

Formule 1 presenteert de zes sprintlocaties voor 2023

De Formule 1 heeft bevestigd waar de zes sprintraces in 2023 zullen gaan plaatsvinden. Het aantal verkorte races gaat volgend jaar omhoog naar zes, in plaats van de drie die dit jaar en vorig seizoen zijn verreden. De sprintraces zullen plaatsvinden in Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten [Austin] en Brazilië. Saoedi-Arabië was ook in beeld, nadat het kennis had genomen van de interesse van Qatar en in gesprek was met de Formule 1. Hele artikel lezen? Klik hier

Kelly Piquet is jarig: Braziliaanse vriendin van Verstappen blaast 34 kaarsjes uit

Hiep, hiep, hoera! Max Verstappen zijn vriendin, Kelly Piquet, blaast vandaag 34 kaarsjes uit. De Braziliaanse schone zag op 7 december 1988 het levenslicht in het Duitse Homburg, maar draagt wel de Braziliaanse nationaliteit. We zetten haar in het zonnetje met een aantal van haar mooiste Instagram-kiekjes. Hele artikel lezen? Klik hier

Coulthard neemt het op voor Verstappen: "Max hoort al bij de grootheden"

Vaak krijgen succesvolle coureurs het verwijt dat zij die successen alleen maar te danken hebben aan de goede auto die zij hebben. Nadat dit vaak over Lewis Hamilton gezegd werd, lijkt het nu af en toe de beurt aan Max Verstappen. David Coulthard neemt het op voor de Nederlander en stipt het talent van hem nog maar eens aan. Hele artikel lezen? Klik hier