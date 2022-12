Brian Van Hinthum

Woensdag 7 december 2022 14:47 - Laatste update: 14:54

Hiep, hiep, hoera! Max Verstappen zijn vriendin, Kelly Piquet, blaast vandaag 34 kaarsjes uit. De Braziliaanse schone zag op 7 december 1988 het levenslicht in het Duitse Homburg, maar draagt wel de Braziliaanse nationaliteit. We zetten haar in het zonnetje met een aantal van haar mooiste Instagram-kiekjes.

Kelly Tamsma Piquet Souto Maior, beter bekend als Kelly Piquet, werd op zoals eerder gezegd op 7 december 1988 geboren in de Duitse stad Homburg. Ze draagt echter de Braziliaanse nationaliteit, terwijl ze het grootste gedeelte van haar jeugd doorbracht in het zuiden van Frankrijk. Op 12-jarige leeftijd trok ze naar Brazilië, om op haar vijftiende weer terug te keren in Frankrijk. Vervolgens trok ze nog naar Engeland, de Verenigde Staten en Brazilië om haar studies te doen. Daarna is Piquet aan het werk gegaan.

Relaties

Piquet heeft in haar jongere jaren voordat ze met Verstappen ging al een aantal relaties achter de rug. Ze was ooit verloofd met Antonio Pedro Marcondes Ferraz, maar die relatie liep in 2013, nog voordat ze elkaar het ja-woord gaven, op de klippen. Daarna ging Piquet met Beto Pacheco, een Braziliaanse influencer en model, maar ook dat liep stuk. De bekendste relatie van Piquet had zij met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat. De Rus en de Braziliaanse hebben samen een dochtertje, genaamd Penelope Kvyat. Haar zien we met enige regelmaat verschijnen op de socials van Piquet, want het dochtertje blijkt het goed te kunnen vinden met Verstappen.

Hiep, hiep, hoera!

Aan het einde van 2020 kreeg Piquet namelijk een relatie met de Red Bull-coureur en sindsdien is het stel zoals we vaak op de socials en tijdens raceweekenden te zien krijgen dolgelukkig. Een paar maanden geleden deden er enkele verhalen de ronde over dat Piquet zwanger zou zijn van Verstappen, maar deze werden al snel door de entourage van het tweetal ontkend. Toch zou het natuurlijk geen verrassing zijn als we op korte termijn een kleine spruit in huize Verstappen kunnen verwachten of dat het tweetal in het huwelijksbootje stapt, al houdt Verstappen zelf het momenteel bij enkel en alleen de gelukkige relatie. Vandaag mag hij liefje Kelly in ieder geval voorzien van een mooi cadeau, want zij blaast 34 kaarsjes uit.