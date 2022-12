Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft al meermaals aangegeven dat hij niet van plan is om tot de leeftijd van bijvoorbeeld Fernando Alonso en Lewis Hamilton door te gaan met de Formule 1. De Nederlander ambieert nog andere dingen binnen de motorsport die hij graag in zijn beste jaren wil doen en die doet hij nu uit de doeken.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten.

Teveel races

Hij gaf eerder al te kennen dat het zomaar kan zijn dat hij na het aflopen van zijn contract bij Red Bull in 2028 zijn Formule 1-loopbaan vaarwel zegt. Veel zal volgens Verstappen zelf daarbij ook afhangen van het niveau van Red Bull op dat moment. Tegenover Motorsport.com legt de Red Bull-coureur uit waarom hij niet verwacht dat hij zo lang als een Alonso of Hamilton actief zal blijven. "Vooral omdat er teveel races zijn en omdat ik te vaak weg ben van huis", opent de wereldkampioen.

Endurance-racen

Hij vervolgt en legt zijn potentiële andere plannen uit: "Ook wil ik andere dingen doen in het racen. Andere disciplines. De Formule 1 is ontzettend leuk en ik heb heel veel succes op dit moment. Maar ik wil ook graag andere dingen doen. Mijn contract loopt tot 2028. Dan ben ik 31 en ben ik waarschijnlijk nog voor een paar jaar competitief", stelt hij. "In die jaren wil ik graag andere dingen ervaren om plezier van te hebben onder minder druk en met een rustiger schema." Hij legt uit waar zijn voorkeur dan ligt: "Vooral in het endurance-racen", zegt de man die eerder al zijn interesse in series als Le Mans toonde ten slotte.