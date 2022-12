Brian Van Hinthum

Woensdag 7 december 2022 17:35

Vaak krijgen succesvolle coureurs het verwijt dat zij die successen alleen maar te danken hebben aan de goede auto die zij hebben. Nadat dit vaak over Lewis Hamilton gezegd werd, lijkt het nu af en toe de beurt aan Max Verstappen. David Coulthard neemt het op voor de Nederlander en stipt het talent van hem nog maar eens aan.

Verstappen heeft met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen, waarin hij zich al in Japan met nog vier races te gaan tot kampioen wist te kronen. In 2023 gaat de wereldkampioen opnieuw op jacht naar een titel achter zijn naam.

Negen wereldtitels Lewis

Volgens sommige criticasters viel de titel van Verstappen vooral te danken aan de sublieme RB18. Hoewel ook de Ferrari aan het begin van het seizoen ijzersterk leek, had men daar toch wat betrouwbaarheidsproblemen en werd de Red Bull-bolide alsmaar sneller en sneller. Volgens Coulthard is het grote onzin dat dit over Verstappen gezegd wordt. "Net zoals Lewis voor mij geen negen wereldtitels nodig heeft om hem als één van de grootste coureurs in de sport te beschouwen, heeft Max er geen drie nodig om als één van de besten te worden gezien", opent hij tegenover Formule 1 Magazine.

Complete onzin

Het is volgens de voormalig coureur dan ook belachelijk dat sommige fans van mening zijn dat het succes alleen door de RB18 komt. "Max hoort al bij de grootheden. Je zou ook een f**king idioot moeten zijn om te claimen dat hij dit alleen heeft bereikt omdat hij in een goede auto zat", klinkt het stellig. "Zijn teamgenoten hebben zich immers geen van allen met hem kunnen meten. Max is een beest op het circuit, een winning machine die geen shit geeft om wat wij te zeggen hebben of wat wie dan ook te zeggen heeft. Hij is ongelofelijk", besluit de duidelijke Coulthard.