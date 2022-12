Sam Hall & Brian van Hinthum

Maandag 5 december 2022 14:52 - Laatste update: 14:53

Daniel Ricciardo keert vanaf 2023 terug bij Red Bull Racing als reserve- en testcoureur, waarmee hij dus een soort van vierde coureur bij de Oostenrijkse renstal wordt. Het had ook zomaar gekund dat de man uit Perth gekozen had voor een avontuurtje bij het team van Mercedes. Toto Wolff geeft namelijk toe dat er gesprekken waren.

Het afscheid van Ricciardo van de Formule 1 wordt nog even uitgesteld. De goedlachse coureur moest na zijn noodgedwongen vertrek bij McLaren op zoek naar een nieuwe uitdaging, al had hij geen trek in een stoeltje bij één van de mindere teams op de grid. Zo had bijvoorbeeld Haas concrete interesse, maar Ricciardo zag af en bedankte. Uiteindelijk leek de weg naar de uitgang ingezet, maar is het nu oude liefde Red Bull die de verloren zoon weer binnenboord heeft gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Gesprekken gehad

Ricciardo gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als reserve- en testcoureur van het team coureur achter Max Verstappen en Sergio Pérez en hij gaat zich voornamelijk richten op zaken achter de schermen, daar Liam Lawson al de rol van derde coureur op zich heeft genomen. De achtvoudig Grand Prix-winnaar kon echter ook zomaar bij Mercedes aan de slag, zo blijkt uit woorden van Wolff. "Ja, er waren gesprekken. Hij is een geweldige gast. Meer valt er niet te zeggen. Het is ontzettend jammer dat hij niet in de cockpit zit, want Daniel Ricciardo hoort in een raceauto."

Thuiskomen voor Ricciardo

De Oostenrijker vervolgt: "Maar het gebeurde niet. Niemand begrijpt waarom zijn jaren bij McLaren niet geworden zijn zoals de jaren ervoor. Ik herrinner me Daniel nog uit de juniorseries en hij zat er daar altijd bij." Inmiddels is Ricciardo dus teruggekeerd bij Red Bull, ondanks gesprekken met Mercedes. "Ik denk dat het voornamelijk erin zat dat wij nog tijd nodig hadden om uit te vogelen wat we met hem wilden doen. Daarnaast is Red Bull heel lang zijn thuis geweest. Hij kent de mensen en hopelijk heeft hij daar een goede deal gekregen", besluit Wolff.