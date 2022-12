Jan Bolscher

Vrijdag 2 december 2022 17:43

Max Verstappen kende in 2022 zijn meest succesvolle jaar in de Formule 1 tot nu toe. De Nederlander schreef 15 overwinningen op zijn naam en werd voor de tweede keer op rij wereldkampioen. Volgens Damon Hill heeft dat succes echter ook een keerzijde.

Met twee uitvalbeurten in de eerste drie races leek een tweede wereldkampioenschap voor Verstappen afgelopen seizoen in eerste instantie ver weg. Red Bull Racing kwam de betrouwbaarheidsproblemen aan de RB18 echter snel te boven, waarna de Limburger zich ontpopte tot de absolute dominante factor op de grid. Hij schreef het ene na het andere Formule 1-record op zijn naam. Onder andere die voor de meeste overwinningen (15) en WK-punten (454) in één seizoen. Zo sleepte hij uiteindelijk vier races voor het eind al de titel binnen.

De keerzijde van succes

Hill is onder de indruk van het jaar van Verstappen, maar volgens de wereldkampioen van 1996 kent dit succes ook een keerzijde: "Niet iedereen houdt van een winnaar", klinkt het in de podcast F1 Nation. "De veronderstelling is dat je je goed voelt als je wint. Maar in deze sport is er ook een andere kant van de medaille: de andere teams willen je neerhalen. Je wordt een doelwit. Soms is het verbazingwekkend dat mensen niet juichen als je het goed doet, maar dat is het nadeel van succes hebben", aldus de Brit.