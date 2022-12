Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 december 2022 10:41

Als het aan de vertrekkende Ross Brawn ligt, dan wordt het gebruik van het drag reduction system (DRS), in de toekomst een stuk minder bepalend bij het inhalen van een concurrent. De Brit stoort zich aan het krachtige wapen en hoopt dat het component in de toekomst anders zal worden gebruikt.

Het systeem verscheen in 2011 voor het eerst in de koningsklasse. Het was bedoeld om het inhalen een stuk makkelijker te maken. DRS zorgt ervoor dat de achtervleugel op bepaalde zones van het circuits op kan klappen, hierdoor is er minder luchtweerstand en dus schiet de topsnelheid omhoog. Het onderdeel kan wel alleen worden gebruikt als een achterligger binnen één seconde van zijn concurrent ligt. In 2022 hebben we te maken met een nieuwe generatie Formule 1-auto, die van zichzelf al minder vuile lucht genereert. In gesprek met Motorsport.com wijst Brawn naar het DRS-systeem en zinspeelt hij op enkele aanpassingen van het gebruik van het systeem.

Ergenis

Volgens de Brit zijn niet alleen de organisatoren, maar ook de fans niet blij met het DRS-systeem, zoals we dit vandaag de dag kennen. "Wat we weten is dat de fans niet ervan houden dat een coureur het rechte stuk opgaat, DRS gebruikt, een concurrent inhaalt en vervolgens heel snel een gat trekt", zo legt hij de vinger op de pijnlijke plek. DRS schiet hiermee zijn doel voorbij: "Ik denk dat DRS in een ideale wereld alleen wordt gebruikt om achterop iemand te komen, zodat je echt een fatsoenlijke aanval kunt doen."

Limiteren

Door het gebruik van DRS is inhalen op sommige circuits een koud kunstje geworden, terwijl het vechten om posities juist spektakel moet opleveren. "Ik denk dat we niet bang moeten zijn om de DRS op plaatsen zoals Monza te verminderen, want het lijkt wel een beetje op een ritueel: je rijdt er naartoe, drukt op de knop en haalt in. Het is niet erg indrukwekkend. En dus moeten we niet bang zijn om het gebruik van DRS te verminderen waar het duidelijk te krachtig blijkt te zijn", concludeert Brawn.