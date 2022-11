Remy Ramjiawan

Maandag 28 november 2022 09:34

Nadat Red Bull Racing de samenwerking met Porsche uit de weg is gegaan en Williams ook lijkt tegen te stribbelen, zou Porsche bij McLaren zijn uitgekomen. Zak Brown gaat in op de speculatie en verwijst het gerucht naar het rijk der fabelen.

Het team uit Woking maakt sinds 2020 gebruik van de power units van Mercedes. Daarvoor was het team afhankelijk van Renault en enkele jaren daarvoor weer van Honda. McLaren zou voor Porsche een goede partner zijn, aangezien de renstal als Formule 1-team in het verleden al heeft bewezen kampioenschappen te kunnen pakken. Porsche heeft eerder al een ingang in de koningsklasse proberen te vinden bij Red Bull, maar daar kwam uiteindelijk geen akkoord. Ook Williams was even in beeld, maar ook daar lijkt het Duitse merk nul op het rekest te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Fabrieksteam VS privéteam

Hoewel er normaal gesproken vanuit wordt gegaan dat er veel meer voordelen zijn als fabrieksteam ten opzichte van een privéteam, vindt Brown dat hij met de Mercedes-motor ook een toekomstige gooi naar de wereldtitel kan doen. "Het heeft natuurlijk voordelen om een fabrieksteam te zijn met de geavanceerde kennis die je krijgt", moet hij toegeven. Toen McLaren zich eerder afscheidde van Mercedes, beweerde de toenmalige CEO Ron Dennis, dat geen enkel team een wereldkampioenschap kon winnen als klant.

OOK INTERESSANT: AMuS: "Eigenlijk heeft Porsche al geen tijd meer"

Zak Brown

Maar Brown is het daar niet mee eens en voegde eraan toe: "We zijn erg blij met Mercedes. "Ik geloof dat je een wereldkampioenschap kunt winnen met een klantenmotor. Ik denk dat de motor in onze auto niet anders is dan de motor in de auto van Lewis [Hamilton]. Ik denk dat de motoren absoluut hetzelfde zijn. We hebben een langetermijncontract met Mercedes, zijn erg blij met de samenwerking en denken niet te veel na over 2026 en verder."