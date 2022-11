Remy Ramjiawan

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport is Porsche eigenlijk al te laat om nu nog een deal met een Formule 1-team voor elkaar te krijgen. Het Duitse luxemerk kreeg al nul op het rekest voor een partnerschap met Red Bull Racing, maar ook een eventuele samenwerking met Williams lijkt niet van de grond te komen.

Daar waar het ene merk van de Volkswagen Group grote moeite heeft om een geschikte partner te vinden, heeft dat andere merk de handen ineen geslagen met Alfa Romeo. Audi zal vanaf 2026 de motorleverancier zijn van het Zwitserse team en Sauber wordt daarmee een fabrieksteam. Porsche zou na de afgeketste deal met Red Bull Racing bij Williams zijn uitgekomen, maar ook daar wil het nog niet lukken.

Pijlen gericht op Williams

Williams is onderdeel van investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Daarmee heeft het team de benodigde financiële slagkracht om te overleven in de Formule 1. Ondanks dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij in 2020 de aandelen heeft gekocht, wacht het team nog altijd op de sprong voorwaarts. Het team uit Woking heeft momenteel nog een contract met motorleverancier Mercedes, dat tot en met 2025 loopt. Porsche wil de partij worden die vanaf 2026 aan de touwtjes trekt bij Williams.

Tijdsnood

Het Duitse medium zinspeelt op twee gedachten. Of Williams is met de 'hard to get'-mentaliteit de prijs aan het opdrijven of het team is echt niet geïnteresseerd in een mogelijke overname. Dorilton Capital zou niet zo happig zijn om vijftig procent van de aandelen te verkopen, want dan blijft de vraag opkomen, wie nu precies de zeggenschap heeft.

Porsche heeft momenteel zelf niet de infrastructuur om een motor te bouwen, vandaar dat het team bij Red Bull was uitgekomen. Met het Powertrains-project was er een fundering waarop de Duitsers konden voortborduren. Het zou kunnen betekenen dat Porsche vanaf 2026 bij een team zit en gebruik zal maken van de power unit van Audi. Hoe dan ook, Porsche heeft op dit moment nog steeds geen ingang in de koningsklasse en mocht het team echte interesse hebben in een deelname, dan moet het snel gaan gebeuren. Want hoewel de deelname pas over vier jaar zou zijn, is de concurrentie al lang en breed bezig met de nieuwe motorreglementen. De conclusie volgens het medium: "Eigenlijk heeft Porsche al geen tijd meer."