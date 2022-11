Verstappen grootste slachtoffer online geweld, Ricciardo keert terug bij Red Bull | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 23 november 2022 21:48

In onze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het seizoen mag er natuurlijk officieel op zitten, de Formule 1-wereld staat nooit stil. Ook op deze woensdag zagen we verschillende nieuwtjes binnen komen. Zo wist Max Verstappen onder meer te melden dat hij ook in 2023 weer met startnummer één op de grid verschijnt, terwijl het grootste nieuws van de dag kwam van Daniel Ricciardo. De Australische coureur keert terug op het oude nest en gaat volgend seizoen weer aan de slag bij het team van Red Bull Racing.

Verstappen gaat Hamilton voorbij als best betaalde Formule 1-coureur

Max Verstappen is Lewis Hamilton dit jaar voorbij gegaan als best betaalde Formule 1-coureur. Dat blijkt uit onderzoek van het gerenommeerde Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. De Brit heeft nog wel het hoogste salaris, maar verliest het dit jaar op bonussen van de tweevoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

Bird zag optie voor Verstappen om Pérez te helpen, wijst naar Hamilton in 2016

Sam Bird is van mening dat Max Verstappen in Abu Dhabi wel degelijk Sergio Pérez had kunnen helpen in zijn strijd om P2 in zowel het wereldkampioenschap als de Grand Prix. Hij neemt Lewis Hamilton als voorbeeld. Na de rel in Brazilië, waar Verstappen besloot om teamorders te negeren en Pérez er niet langs te laten voor P6 (kost Pérez twee extra punten), was er in Abu Dhabi een nieuwe discussie. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen rijdt ook in 2023 met startnummer één

Max Verstappen rijdt ook in 2023 met startnummer één. Dat laat de tweevoudig wereldkampioen optekenen vanuit Abu Dhabi, waar hij op dinsdag een bandentest voor Pirelli verreed. Verstappen reed tot en met het seizoen van 2021 met startnummer 33. De Red Bull Racing-coureur heeft als geluksgetal nummer drie, maar aangezien deze al bezet was in de Formule1 hoopte hij dat 33 twee keer zoveel geluk zou brengen. Meer lezen? Klik hier!

Onderzoek: Verstappen en Red Bull grootste slachtoffers verbaal geweld online

Max Verstappen en Red Bull Racing waren tijdens het raceweekend in Abu Dhabi de voornaamste doelwitten van online misbruik, zo onthult een onderzoek van The Female Drive en Areto Labs, die het probleem van de Formule 1 in kaart willen brengen. Meer dan een miljoen reacties zijn gevolgd tijdens de seizoensafsluiter, afgelopen weekend. Meer lezen? Klik hier!

Kogel is door de kerk: Daniel Ricciardo keert terug bij Red Bull Racing

Het hing al een tijdje in de lucht, maar inmiddels zijn de handtekeningen gezet en is Daniel Ricciardo weer officieel onderdeel van de Red Bull-familie. De afgelopen week werd al duidelijk dat een samenwerking in de maak was, de bevestiging komt enkele dagen na het uitlekken van het nieuws. b>Meer lezen? Klik hier!