Remy Ramjiawan

Woensdag 23 november 2022 14:32

Max Verstappen en Red Bull Racing waren tijdens het raceweekend in Abu Dhabi de voornaamste doelwitten van online misbruik, zo onthult een onderzoek van The Female Drive en Areto Labs, die het probleem van de Formule 1 in kaart willen brengen. Meer dan een miljoen reacties zijn gevolgd tijdens de seizoensafsluiter, afgelopen weekend.

Online misbruik is dit jaar een heet hangijzer binnen de koningsklasse. De Formule 1 krijgt steeds vaker te maken met meningen die overgaan in beledigingen en spreekt zich met de campagne Drive It Out uit tegen het verbale geweld. Tijdens het laatste raceweekend van het jaar, werd in opdracht van de Formule 1 een onderzoek gehouden naar de reacties online. Tijdens het raceweekend op het Yas Marina Circuit zijn er zo'n 295.000 reacties bekeken, waarvan er 25.000 als giftig worden beschouwd, 2.100 reacties werden zelfs als zeer giftig omschreven.

Resultaten

Na de gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van São Paulo liepen de emoties hoog op, vooral rond en tegen Red Bull Racing en Verstappen. De reacties op de tweevoudig kampioen waren voor 20 procent beledigend, met negen procent gecategoriseerd als hoog risico, terwijl bij Red Bull 14 procent van de feedback bestond uit beledigende reacties, met vier procent hoog risico.

Ook mediapersoonlijkheden van de Formule 1 moesten het ontgelden. Will Buxton, journalist en presentator van F1TV, kreeg met een vergelijkbaar percentage beledigingen te maken als Verstappen. Ondanks de inspanningen van de Formule 1 en de FIA om het probleem te tackelen, blijkt dat er nog een lange weg te gaan is. De resultaten van het onderzoek zijn hieronder te zien, waarbij ook enkele beledigingen voorbijkomen.