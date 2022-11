Kogel is door de kerk: Daniel Ricciardo keert terug bij Red Bull Racing

Remy Ramjiawan

Het hing al een tijdje in de lucht, maar inmiddels zijn de handtekeningen gezet en is Daniel Ricciardo weer officieel onderdeel van de Red Bull-familie. De afgelopen week werd al duidelijk dat een samenwerking in de maak was, de bevestiging komt enkele dagen na het uitlekken van het nieuws.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar keert bij Red Bull Racing terug na een mislukt avontuur bij Renault en later McLaren. De Australiër had nog een contract tot en met 2023 bij McLaren, maar dat team koos ervoor om Oscar Piastri volgend jaar naar Lando Norris te laten racen. De renstal wilde Ricciardo niet kwijt, maar een zitje in de IndyCar of in de Formule E was niet waar de Australiër op zat te wachten. Er werd nog even gehint op een reserverol bij Mercedes, maar het is uiteindelijk Red Bull geworden.

'Let's Go!'

De Australiër is terecht blij met de overstap: "De glimlach zegt alles. Ik ben echt opgewonden om in 2023 terug te keren naar Red Bull als hun derde coureur. Ik heb al zoveel goede herinneringen aan mijn tijd hier, maar het welkom van Christian, dr. Marko en het hele team is iets waar ik oprecht waardering voor heb. Voor mij persoonlijk is de mogelijkheid om bij te dragen aan en omringd te zijn door het beste team in de Formule 1 enorm aantrekkelijk, terwijl het me ook wat tijd geeft om op te laden en me te heroriënteren. Ik kan niet wachten om bij het team te zijn en te ondersteunen met simulatorwerk, testsessies en commerciële activiteiten. Let's go!"

Bij de Oostenrijkse renstal gaat Ricciardo aan de slag als de reserve- en testcoureur van het team. Aangezien Liam Lawson wordt ingezet bij afwezigheid van Max Verstappen of Sergio Pérez, wordt de functie van Ricciardo er eentje die zich vooral achter de schermen afspeelt. Al hoeven we niet gek op te kijken als de marketingafdeling van Red Bull ook aanspraak zal maken op de diensten van de voormalig McLaren-coureur. Toen Ricciardo nog de vaste rijder van het team was, maakte de marketingafdeling ook veelvuldig gebruik van de diensten van de Australiër in filmpjes die erg goed vielen bij de fans.