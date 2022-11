Hoe Ricciardo via Red Bull Racing wil terugkeren als vaste coureur

Remy Ramjiawan

Maandag 21 november 2022 11:41

Afgelopen week werd duidelijk dat Daniel Ricciardo zijn carrière hoogstwaarschijnlijk zal gaan vervolgen op het oude nest bij Red Bull Racing. Dr. Helmut Marko versprak zich tijdens het raceweekend in Abu Dhabi en stelde dat deal al rond was, Ricciardo was iets voorzichtiger, al wees hij wel op een bekendmaking binnenkort.

Ricciardo nam aan het einde van 2018 afscheid bij Red Bull Racing. De opkomst van Max Verstappen was aanstaande en de Australier kreeg een aanbod van Renault (Alpine) wat hij niet kon weigeren. Bij het Franse team liep het niet geheel op rolletjes, al wist de achtvoudig Grand Prix-winaar twee keer het podium te bereiken. De interesse vanuit McLaren kwam om de hoek kijken en nog voordat het seizoen in 2020 begon, maakte Ricciardo bekend dat hij vanaf 2021 de kleuren van het team uit Woking ging verdedigen. Dat huwelijk levert een overwinning op Monza op, maar verder kan de Australiër alleen maar terugkijken op een teleurstellende periode.

Overstap naar Red Bull Racing

Hoewel er officieel nog niet bekend is gemaakt, kent het Britse The Race de details van de overstap van Ricciardo naar Red Bull Racing. Het team zou voor de Australiër een reserverol in gedachten hebben, waarbij vooral de activiteiten op het gebied van marketing aan hem worden toebedeeld. Volgens het medium is het contract getekend na de Grand Prix van Abu Dhabi, op zondagavond.

Ricciardo zag een gedwongen afscheid naderen toen McLaren de diensten van Oscar Piastri in de zomer aankondigde. Het team Woking wilde Ricciardo liever niet zien vertrekken, maar een zitje in de Formule E of in de IndyCar, was niet waar de Australiër op dit moment trek in had. Het team van Haas heeft meermaals aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de goedlachse Australiër, maar de liefde was niet wederzijds en hetzelfde geldt voor Williams. Ondanks dat de afgelopen twee jaar niet de meest succesvolle periode uit de carrière was van de Australiër, zet hij nog altijd in op een topteam. Via Red Bull Racing hoopt Ricciardo, met een tussenjaar, weer een contract te tekenen als rijder van een team dat om de zeges vecht.

Vervanger Pérez?

Met het aantrekken van Ricciardo, rijst logischerwijs de vraag op of de Australiër op den duur weer als vaste racer van het team zal fungeren. Het contract van Max Verstappen loopt tot eind 2028 en dat van Sergio Pérez verloopt aan het einde van 2024. Mocht Ricciardo azen op één van de zitjes bij het Oostenrijkse team, dan moet hij in ieder geval wachten tot het einde van 2024 of Red Bull zou vroegtijdig het contract met één van de rijders moeten gaan verbreken. Verstappen heeft een langdurig contract getekend en dus is de enige optie het zitje van Pérez. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft dat plan overigens gelijk ontkent: "Wij hebben een contract met Pérez voor de komende twee jaar en de twee coureurs hebben een goede relatie, daarnaast racen ze goed voor het team. We zien niet in, waarom we dat zouden aanpassen."

Sergio Pérez & Max Verstappen

Ricciardo heeft zelf aangegeven dat wat hij ook in 2023 gaat doen, het moet hem dichter bij een terugkeer brengen in 2024 en dat hoeft niet per se bij Red Bull Racing te zijn. Maar daar waar Horner de terugkeer als vaste coureur uitsluit, doet Ricciardo dat niet. "Natuurlijk, om bij een top team als Red Bull te zitten, dat is erg goed. Maar het is zeker geen garantie dat ik daarom ook een vast zitje kan gaan pakken", gaf hij eerlijk toe.

Frictie Pérez en Verstappen

Vanaf de Grand Prix van Sao Paulo bleek dat de eerst zo sterke relatie tussen het huidige duo bij Red Bull Racing toch wat barsten oploopt. Interne spanningen zijn tijdens de race in Brazilië naar buiten gekomen, nadat Verstappen weigerde zijn teamgenoot te helpen. Verstappen gaf aan dat de lucht geklaard is, maar The Race heeft bronnen die bevestigen dat het tussen Brazilië en Abu Dhabi er verhit aan toe ging achter de schermen bij Red Bulll Racing. Ricciardo en Verstappen zijn in het verleden al teamgenoten geweest en daar liep de spanning soms ook op, maar zo verhit als tussen het duo op dit moment is geweest, dat gebeurde niet. Red Bull zou Ricciardo ook kunnen gebruiken om de druk op te voeren op Pérez.

Daniel Ricciardo & Max Verstappen, Baku 2018

Als Red Bull en Ricciardo de handen daadwerkelijk met elkaar ineen slaan, dan hoeft dat niet per se het einde van Pérez bij Red Bull te betekenen. Wel heeft het Oostenrijkse team ineens een stok achter de deur, als er weer heibel binnen het team is, of als Pérez consequent te langzaam is ten opzichte van zijn teamgenoot.