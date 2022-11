Jan Bolscher

Max Verstappen is Lewis Hamilton dit jaar voorbij gegaan als best betaalde Formule 1-coureur. Dat blijkt uit onderzoek van het gerenommeerde Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. De Brit heeft nog wel het hoogste salaris, maar verliest het dit jaar op bonussen van de tweevoudig wereldkampioen.

Het is een publiek geheim dat Formule 1-coureurs op financieel gebied vaak niets te klagen hebben. Met name de grotere namen op de grid ontvangen een miljoenensalaris, net zoals je dat binnen andere sporten ziet. Max Verstappen heeft over afgelopen seizoen maar liefst 60 miljoen dollar binnengeharkt volgens Forbes. De Red Bull Racing-coureur ontving 40 miljoen dollar aan salaris, maar was daarnaast goed voor een bonus van 20 miljoen dollar vanwege zijn wereldkampioenschap en vele overwinningen.

Top drie

Lewis Hamilton is volgens het zakenblad nog altijd de best betaalde Formule 1-coureur met een salaris van 55 miljoen dollar per jaar. De Mercedes-coureur is afgelopen seizoen echter slechts zesde geworden in het kampioenschap, waardoor hij geen vette bonussen overgemaakt heeft gekregen. Fernando Alonso completeert de top drie. Hij kreeg bij Alpine maar liefst 30 miljoen dollar overgemaakt. Een opvallend hoog salaris voor een team uit het middenveld, maar de Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft natuurlijk een behoorlijke staat van dienst.

Top tien salarissen Formule 1-coureurs 2022 volgens Forbes

Max Verstappen

Salaris: 40 miljoen dollar

Bonus: 20 miljoen dollar

Lewis Hamilton

Salaris: 55 miljoen dollar

Fernando Alonso

Salaris: 30 miljoen dollar

Sergio Pérez

Salaris: 10 miljoen dollar

Bonus: 16 miljoen dollar

Charles Leclerc

Salaris: 12 miljoen dollar

Bonus: 11 miljoen dollar

Sebastian Vettel

Salaris: 15 miljoen dollar

Bonus: 2 miljoen dollar

Daniel Ricciardo

Salaris: 15 miljoen dollar

Bonus: 2 miljoen dollar

Carlos Sainz

Salaris: 8 miljoen dollar

Bonus: 7 miljoen dollar

Lando Norris

Salaris: 5 miljoen dollar

Bonus:6 miljoen dollar

George Russell

Salaris: 3 miljoen dollar

Bonus:7 miljoen dollar