Zondag 20 november 2022 21:13 - Laatste update: 21:33

Max Verstappen sloot het seizoen in stijl af door de Grand Prix van Abu Dhabi te winnen en deed dit onder toeziend oog van zijn geliefden. Zowel vriendin Kelly Piquet, moeder Sophie-Kumpen als zusje Victoria waren aanwezig in de Emiraten om hun Max te zien winnen.

Verstappen kende een waanzinnig seizoen in de Formule 1. De Nederlander kroonde zich al vroeg tot wereldkampioen, boekte maar liefst 15 overwinningen en sloot het seizoen af met een dominante zege in Abu Dhabi. Een fantastische prestatie, die hij gelukkig niet alleen hoefde te vieren. Zijn familie was meegereisd richting de Verenigde Arabische Emiraten om hem daar in actie te zien. Dit gold ook voor vriendin Piquet, die samen met Sophie en Victoria zag hoe Verstappen als winnaar over de streep kwam op het Yas Marina Circuit. Het leverde Verstappen na afloop een flinke zoen op.

Terwijl het zweet nog op zijn voorhoofd stond, snelde Piquet zich richting Verstappen om hem te omhelzen en hem een paar flinke zoenen te geven. Het was haar manier om haar vriend te feliciteren met al zijn fantastische prestaties van dit seizoen. Op haar Instagram-stories deelde de Braziliaanse schone deze beelden en somde ze ook even alle successen van Verstappen op. "Wat een seizoen. 15 overwinningen. 7 pole positions. 35 zeges in totaal. En hij is nog niet klaar", zo schrijft ze bij één van haar posts.