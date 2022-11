Verstappen en Pérez op eerste startrij, Horner heldert situatie rondom Ricciardo op | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 19 november 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de zaterdag tijdens het raceweekend in Abu Dhabi. Max Verstappen zal de race aanvangen vanaf de eerste plek, nadat hij de snelste tijd wist te laten noteren tijdens de kwalificatie. Sergio Pérez looft zijn teamgenoot na de gegeven slipstream tijdens Q3. Red Bull-teambaas Christian Horner legt de situatie rondom Daniel Ricciardo uit en Lewis Hamilton ontsnapt aan gridstraffen. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen en Pérez werken perfect samen en verzekeren eerste Red Bull-startrij

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben zaterdag in Abu Dhabi precies weten te bewerkstelligen wat men gehoopt had van de kwalificatie. De Red Bull's wisten een eerste startrij te noteren voor de allerlaatste race van het seizoen. Sebastan Vettel imponeerde in zijn laatste kwalificatie met de negende stek. Hele artikel lezen? Klik hier

Pérez looft teamwork Verstappen na P2: "Max heeft geweldig werk voor mij geleverd"

Sergio Pérez wist zaterdag samen met Max Verstappen de voorste startrij te verzekeren voor de Grand Prix van Abu Dhabi, waarmee de Mexicaan precies wist te bewerkstelligen waarop hij had gehoopt. Pérez sprak daarnaast zijn dank uit voor Max Verstappen en daarmee lijkt de vermeende strijdbijl tussen het tweetal officieel begraven. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton ontspringt de gridstraffen-dans na vermeend negeren rode vlag

Lewis Hamilton heeft nog voordat we gaan kwalificeren op de zaterdag zichzelf de nodige stress op de hals gehaald. De zevenvoudig wereldkampioen gaf tijdens de derde vrije training geen gehoor aan de rode vlaggen die gezwaaid werden en moest op het matje komen bij de stewards. Die hebben de zaak onderzocht en uitspraak gedaan. Hele artikel lezen? Klik hier

Zo reageert het internet op de zeer interessante kwalificatie in Abu Dhabi

De kwalificatie in Abu Dhabi was zaterdagmiddag op meerdere gebieden een interessante. Gingen Max Verstappen en Sergio Pérez samenwerken om Ferrari in de luren te leggen en hoe zou Sebastian Vettel het doen? We kregen de antwoorden en natuurlijk heeft het internet ook weer hun mening klaarstaan over de enerverende sessie op het Yas Marina Circuit. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko benoemt kwaliteiten Verstappen: 'Checo noemt de auto dan onbestuurbaar'

Max Verstappen werd op vroege leeftijd naar de Formule 1 gehaald door Helmut Marko en de Nederlander had in zijn eerste jaren vanzelfsprekend moeite om zijn jeugdigheid op de baan achter zich te laten. Inmiddels hebben we met een tweevoudig wereldkampioen te maken en heeft Verstappen een hoop bijgeleerd. Marko vertelt over zijn ontwikkeling en het verschil met bijvoorbeeld Sergio Pérez. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner geeft opheldering over verwarrende situatie Ricciardo en Red Bull

Op de vrijdag in Abu Dhabi was er een hoop te doen rondom de toekomst van Daniel Ricciardo. Helmut Marko kondigde eerst trots het afronden van de deal met de Australiër aan, waarna hij even later zijn keutel weer introk om te melden dat er nog niks officieel is getekend. Christian Horner heeft nu uitsluitsel gegeven hoe het precies zit op de persconferentie voor teambazen. Hele artikel lezen? Klik hier