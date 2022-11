Brian Van Hinthum

Zaterdag 19 november 2022 07:59

Max Verstappen werd op vroege leeftijd naar de Formule 1 gehaald door Helmut Marko en de Nederlander had in zijn eerste jaren vanzelfsprekend moeite om zijn jeugdigheid op de baan achter zich te laten. Inmiddels hebben we met een tweevoudig wereldkampioen te maken en heeft Verstappen een hoop bijgeleerd. Marko vertelt over zijn ontwikkeling en het verschil met bijvoorbeeld Sergio Pérez.

Verstappen kreeg op 17-jarige leeftijd van Marko de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen toen hij in mocht stappen bij het toenmalige Toro Rosso. Marko zal vanaf dat punt geen moment met spijt hebben teruggekeken op zijn toentertijd toch behoorlijk controversiële beslissing om zo'n jonge coureur in een Formule 1-auto te laten stappen. In 2016 werd de jongeling beloond met een overstap richting de hoofdmacht van Red Bull en sindsdien heeft hij twee wereldtitels en 34 overwinningen weten te pakken.

Ontwikkeling Verstappen

In gesprek met Algemeen Dagblad neemt de Red Bull-adviseur ons mee door de ontwikkeling die de 25-jarige coureur heeft meegemaakt. "Het is mooi om te zien hoe Max zich heeft ontwikkeld, vanaf het moment dat we ons eerste serieuze gesprek hadden op zijn vijftiende. Hoe toegewijd hij is geworden. Er staat nog steeds dat jonge lichaam, maar wel met een heel wijze manier van denken. Een van de beste coureurs, maar nog steeds stevig met beide voeten op de grond. Als hij in de auto zit, kun je op ‘m vertrouwen. Hij levert. Maakt zelden foutjes", somt hij op.

Verschil met Pérez

De ontwikkelingen van de Nederlander blijven Marko verbazen en hij legt uit wat Verstappen zo anders maakt dan andere coureurs. "Zo lukt het hem om bijvoorbeeld dezelfde snelheid te halen en toch weer minder van de auto te vragen, minder hard te zijn voor de remmen. Daarbij kan hij heel goed anticiperen, hij gebruikt zijn geheugen en hersens, weet wat er nodig is. En die autocontrole, hè. In de snelle bochten. Als de auto uitbreekt met 300 kilometer per uur hoor je Checo al snel zeggen dat-ie ‘onbestuurbaar’ is. En dan hoor je Max: ‘misschien is de stabiliteit niet helemaal in orde’. Dat is het verschil, zeg maar", besluit hij.