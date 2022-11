Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton heeft nog voordat we gaan kwalificeren op de zaterdag zichzelf de nodige stress op de hals gehaald. De zevenvoudig wereldkampioen gaf tijdens de derde vrije training geen gehoor aan de rode vlaggen die gezwaaid werden en moest op het matje komen bij de stewards. Die hebben de zaak onderzocht en uitspraak gedaan.

Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi was het Pierre Gasly die over de kerbs ging en behoorlijk wat auto-onderdelen verloor op het circuit. De wedstrijdleiding besloot wegens de achtergelaten rotzooi het zekere voor het onzekere te nemen en zwaaide met de rode vlag, waardoor de auto's gesommeerd werden langzamer te rijden en richting de pits te gaan. Opvallend genoeg leek Hamilton helemaal niet door te hebben dat er een rode vlag-situatie gaande was. Op de televisiebeelden viel te zien hoe Hamilton na het vallen van de rode vlag meerdere coureur inhaalt op de baan en eigenlijk niet afremt.

Hamilton naar stewards

Meteen maakte men duidelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen na de sessie onder de loep kwam te liggen in het kamertje van de wedstrijdleiding en de Brit werd dan ook die kant op gehaald om zijn uitleg over het akkefietje te geven tegenover de wedstrijdleiding. Op de beelden viel namelijk niet helemaal goed te zien of Hamilton überhaupt wel door kreeg dat er een rode vlag-situatie gaande was en dus wilde de FIA alle bewijsstukken - inclusief de uitleg van Hamilton - naast elkaar hebben liggen alvorens er uitspraak gedaan werd.

Uitspraak

Die uitspraak is er nu gekomen en het betekent goed nieuws voor de Mercedes-coureur, die wegkomt met zijn vermeende overtreding en geen gridstraf aan zijn broek krijgt van de wedstrijdleiding. In het statement van de FIA wijst men op de telemetrie vanuit de Mercedes, waaruit blijkt dat Hamilton meteen na het vertonen van de rode vlag volop van zijn gas ging en de remmen intrapte. Hamilton reed op dat moment op een snelheid van 266 kilometer per uur, terwijl Kevin Magnussen op dat moment met slechts 126 kilometer per uur over de baan ging, waardoor het dus leek dat Hamilton hem inhaalde.