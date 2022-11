Verstappen en Pérez werken perfect samen en verzekeren eerste Red Bull-startrij

Brian Van Hinthum

Zaterdag 19 november 2022 16:05 - Laatste update: 16:31

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben zaterdag in Abu Dhabi precies weten te bewerkstelligen wat men gehoopt had van de kwalificatie. De Red Bull's wisten een eerste startrij te noteren voor de allerlaatste race van het seizoen. Sebastan Vettel imponeerde in zijn laatste kwalificatie met de negende stek.

Voor de laatste keer dit seizoen was het tijd om te kwalificeren voor de heren en voorafgaand aan de sessie leek het team van Red Bull Racing de gedoodverfde favoriet voor de pole position. Het werd interessant om te gaan zien hoe Verstappen en Pérez de sessie gingen invullen en of er bijvoorbeeld hulp van Verstappen zou komen voor zijn Mexicaanse teamgenoot na het veelbewogen weekend in São Paulo. Ook waren er natuurlijk veel ogen gericht op Sebastian Vettel, de man die na een roemruchte carrière dit weekend voor het laatst in actie komt. Vettel, goed voor 57 pole positions, zal geen ilusies hebben gehad over een P1, maar een mooie laatste tocht naar Q3 moest toch mogelijk zijn.

Vettel vroeg op pad

De Duitse coureur was dan ook één van de eerste heren die het Yas Marina Circuit op ging om wat snelle rondjes neer te zetten. Hij werd onder meer vergezeld door Alex Albon, die met een P10 in VT3 uitstekend voor de dag kwam, Yuki Tsunoda en Kevin Magnussen. Na de eerste serie rondjes was het Tsunoda die met een 1:26.135 de voorlopig snelste tijd in Q1 wist te noteren, maar op dat moment waren er slechts acht heren op het circuit geweest.Ondertussen begonnen ook de Red Bull's en Ferrari's aan hun outlap om eens te kijken hoe de zaken ervoor stonden onder de kunstlichten van Yas Marina.

Meteen leek het erop dat de Red Bull's ook in de nachtelijke omstandigheden de pace er goed in had zitten. Verstappen en Pérez gingen na de eerste run in Q1 ruimschoots aan kop. Het gat richting de Ferrari van Leclerc was maar liefst vier dikke tienden, terwijl ook de Mercedessen in de eerste kwalificatie nog niet goed uit de verf kwamen. Met nog enkele minuten op de klok wist Vettel dat hij aan de bak moest, daar hij op de zestiende plaats stond.

Het werd een gevaarlijke tocht naar Q2. Vettel was bezig aan zijn snelle rondje, terwijl er meerdere auto's een soort van geparkeerd stonden richting het opkomen van het rechte stuk om een gat te laten vallen. Vettel kwam er met grote snelheid voorbij gereden en moest meerdere auto's ontwijken, maar ging uiteindelijk wel knap naar P5. Uiteindelijk werd het voornamelijk billenknijpen voor Fernando Alonso, die nét als vijftiende door wist te stoten naar P15. Het waren uiteindelijk Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Alex Albon en Nicholas Latifi waarvan we afscheid namen in Q1.

Vettel in topvorm

Na de enerverende eerste sessie werd het tijd voor Q2. Het waren de Zilverpijlen die als eerst het asfalt op gingen, terwijl het Hamilton was die klaagde over zijn remmen, toch wel handig als die goed werken. De Mercedessen waren wel de coureurs die de eerste tijden noteren en het duurde even voor de rest van de heren de baan op kwamen. Opnieuw was het Vettel die een goede tijd wist neer te zetten, toen hij beide Mercedessen wist te splitten. Even later kwamen beide Ferrari's er onderdoor, waarvan Carlos Sainz het snelste met een 1:25.039.

Even later doken daar de Red Bull's onderdoor en opvallend genoeg was het Pérez die Verstappen flink de baas was door een rondje van maar liefst vier tienden sneller te rijden dan de Nederlander. We hoorden Verstappen even later klagen over de boardradio over zijn belabberde grip aan de achterkant. Terwijl iedereen in de pits stond, gngen de Mercedessen door op het lege asfalt en dat werkte op dat moment voor Hamilton, die zijn W13 tussen beide Red Bull's wist te parkeren.

Met nog enkele minuten op de klok gingen de heren voor de laatste keer in Q2 het circuit op om een snelle tijd te noteren. Vettel leek werkelijk ontketend in zijn laatste kwalificatiesessie aller tijden en met een puik rondje ging hij naar de vijfde stek. Uiteindelijk was Alonso het grote kind van de rekening in de derde kwalificatie. Bij het scheiden van de markt werd de Spaanse coureur eruit geduwd door Lando Norris, wat betekende dat Vettel inderdaad door wist te stoten naar Q3. Alonso, Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll en Zhou Guanyu konden uitstappen na de tweede sessie.

Verstappen pakt pole

Voor de laatste keer dit seizoen barstte de strijd om de pole position los met Q3. De Red Bull's waren de topfavoriet om er met P1 vandoor te gaan, maar het werd vooral de vraag hoe zich dat ging ontvouwen. De boardradio van Pérez vlak na het naar buiten rijden verraadde een hoop: "Wat is er gebeurd?" Het leek er dan ook op dat de Oostenrijkse renstal van plan was om de Mexicaan via Verstappen een tow te geven. Of de Nederlander opnieuw een teamorder aan zijn laars lapte of er daadwerkelijk een probleem was, valt nog te bezien.

Inmiddels ging de rest van de teams hard op jacht naar de eerste plek. Ferrari bleek vrij snel te zijn en Sainz noteerde een uitstekend rondje. Toch bleek het Verstappen die met een weergaloze derde sector twee tienden sneller was de Spaanse coureur. Het was vanaf daar wachten op de laatste run en of de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen een tow ging krijgen van de Nederlander, of dat Verstappen toch voor zijn eigen kansen zou gaan. Op het lege asfalt ging Vettel op weg naar zijn eerste snelle rondje en die kwam er met succes in de vorm van een uitstekende 1:24.961. Daniel Ricciardo, ook bezig aan zijn voorlopig laatste race, ging naar P8.

De spanning steeg en met nog enkele minuten te gaan gingen de heren de baan op en we zagen hoe Verstappen voor Pérez reed en hij vermoedelijk dus inderdaad zijn teamgenoot ging helpen. Leclerc wist het niet te redden en voor Sainz gold hetzelfde. Verstappen wist zijn tijd te verbeteren naar een 1:23.824 en Perez wist zijn bolide te posteren op P2 vlak voor de neus van Leclerc, waarmee Red Bull precies had wat men wilde. Een uitstekende één-twee en het ideale scenario richting de zondag.