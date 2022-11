Brian Van Hinthum

Zaterdag 19 november 2022 16:15

Sergio Pérez wist zaterdag samen met Max Verstappen de voorste startrij te verzekeren voor de Grand Prix van Abu Dhabi, waarmee de Mexicaan precies wist te bewerkstelligen waarop hij had gehoopt. Pérez sprak daarnaast zijn dank uit voor Max Verstappen en daarmee lijkt de vermeende strijdbijl tussen het tweetal officieel begraven.

Het team van Red Bull Racing heeft dit weekend nog één taak en dat is Pérez naar de tweede plek in het wereldkampioenschap te brengen. De Mexicaanse coureur staat op gelijke hogte met Charles Leclerc en dus wist hij dat hij aan de bak moest in de kwalificatie. De belangrijkste vraag die daar omheen hing was of de vermeende strijdbijl tussen de Mexicaan en Verstappen begraven was en we kregen het antwoord in de kwalificatie.

Pérez complimenteert Verstappen

De Nederlandse coureur werd het circuit op gestuurd om zijn teammaat aan een slipstream te helpen om de Ferrari-coureurs te kunnen verslaan. Met succes: want Pérez wist zijn RB18 keurig achter Verstappen te posteren, waarmee hij Leclerc dus de baas is. De Monegask start achter hem op P3. "Het was een goede sessie en we hebben de voorste startrij voor morgen. Max heeft geweldig werk voor mij geleverd", roemt hij zijn teamgenoot.

Orde in het team hersteld

De man uit Guadalajara vervolgt: "We hebben samengewerkt als een team en ik kijk uit naar morgen, dat is de dag die er écht toedoet. Dank aan alle fans die hier aanwezig zijn. Hopelijk hebben we morgen een sterke race, het wordt in ieder geval een interessante. Ik ben benieuwd om te zien hoe sterk Ferrari en Mercedes voor de dag gaan komen", besluit hij.