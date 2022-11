Lars Leeftink

Vrijdag 18 november 2022 15:26 - Laatste update: 15:27

Volgend jaar gaat de Formule 1 van drie naar zes sprintraces, iets wat onder meer de teams en de FIA een paar weken geleden al hebben goedgekeurd. Nu lijkt duidelijk te zijn welke zes circuits de sprintraces mogen gaan organiseren.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. De zes circuits die in 2022 de sprintraceweekenden mogen gaan organiseren zouden Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Brazilië, de Verenigde Staten en Qatar zijn. Voor Oostenrijk en Brazilië is het niet de eerste keer dat ze sprintraces mogen organiseren (in 2022 ook al het geval). Voor Azerbeidzjan, België, de Verenigde Staten (Austin) en Qatar is het de eerste keer dat ze de organisatie van een sprintraceweekend voor de kiezen krijgt. Qatar krijgt er dus meteen bij de terugkeer op de kalender al mee te maken.

Volgorde

De eerste sprintrace in 2023 zal zijn in Azerbeidzjan (30 april), waarna er vijf raceweekenden gewacht moet worden voordat er in Oostenrijk (2 juli) weer een sprintrace is. Daarna komen de sprintraces echter snel achter elkaar. België (30 juli) is de laatste voor de zomerstop, terwijl na de zomerstop Qatar (8 oktober), Verenigde Staten (22 oktober) en Brazilië (5 november) zorgen voor drie sprintraces binnen vier raceweekenden. Zeker aan het einde van het seizoen worden er dus veel extra punten verdeeld.

Veranderingen

Dit seizoen waren de sprintraces in Imola, Oostenrijk en Brazilië. Twee van de drie sprintraces werden gewonnen door Max Verstappen, iets wat ook in 2021 het geval was. Slechts één keer (Verstappen in Imola) leverde een zege tijdens een sprintrace ook de overwinning op tijdens de race op zondag. De winnaar van de sprintrace scoort sinds dit seizoen acht punten, waardoor de top acht dus punten scoort. De korte races leveren spektakel op en zorgen ervoor dat er op alle drie de dagen wat op het spel staat. Dit is dan ook de reden dat het aantal in 2023 van drie naar zes gaat.