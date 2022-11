Lars Leeftink

Vrijdag 18 november 2022 13:14 - Laatste update: 13:28

Daar waar de W-Series het seizoen vanwege financiële problemen niet kon afmaken en de toekomst van de raceklasse onzeker is, heeft de Formule 1 nu bekendgemaakt dat er vanaf 2023 een F1 Academy komt voor vrouwen die de W-Series, Formule 3, Formule 2 of Formule 1 willen halen.

Vanaf 2023 gaat de F1 Academy van start. "De F1 Academy begint in 2023 en bestaat uit vijf teams, die worden geleid door sterke en ervaren huidige F2- en F3-teams, die elk met drie auto's deelnemen aan een grid van vijftien auto's. Het eerste seizoen zal bestaan uit zeven evenementen (raceweekenden) van elk drie races, in totaal 21 races, plus vijftien officiële testdagen. De kalender voor 2023 wordt te zijner tijd bekendgemaakt en zal waarschijnlijk één Formule 1-weekend omvatten", valt er te lezen.

Verder zullen alle auto's dezelfde specificatie krijgen. "De auto die voor de serie wordt gebruikt is een Tatuus T421 chassis. De turbomotor, die 165 pk levert, wordt geleverd door Autotecnica en Formule 1's Global Partner, Pirelli, levert de banden zoals ze al doen voor F3, F2 en F1. De serie zal worden geleid door Bruno Michel (CEO van Formula Motorsport Limited), die de kennis en ervaring heeft om succesvolle junior categorieën te runnen voor een redelijk budget en om coureurs te helpen zich te ontwikkelen."

Kansen

Volgens de Formule 1 is het duidelijk dat het lastig is voor vrouwelijke coureurs om in de Formule 1-wereld terecht te komen, en met deze F1 Academy wil de sport daar verandering in brengen. "De F1 Academy is opgericht om de kansen en het potentieel van jonge vrouwelijke coureurs te maximaliseren om het hoogste niveau in de autosport te bereiken. Het biedt jong talent dat momenteel in karting of andere juniorencategorieën actief is de toegang tot het fundamentele niveau van de ervaring die nodig is voor het racen in F3 en toetreding tot de piramide van de Formule 1."

W-Series

De W-Series, waar Jamie Chadwich op dominante wijze wereldkampioen werd en met Beitske Visser en Emely De Heus namens Nederland actief zijn, kon het seizoen 2022 niet afmaken vanwege financiële problemen. Daar waar de organisatie hoop dat deze problemen voor 2023 opgelost kunnen worden, hebben de vrouwen en teams die werkzaam zijn in deze raceklasse nog geen zekerheid over de toekomst.