Vincent Bruins

Dinsdag 19 september 2023 16:17 - Laatste update: 16:18

Jamie Chadwick zou graag meer vrouwen in de koningsklasse van de autosport willen zien. Zelf hoopt ze ook ooit de Formule 1 te bereiken. Momenteel racet ze in de Indy NXT met Andretti Autosport.

Chadwick begon haar carrière in kleine sportwagentjes en werd in 2015 kampioen in de GT4-klasse van het British GT Championship. Ze stapte over op de formulewagens in 2017 en won een race in het Britse Formule 3, voordat ze in 2018 de titel pakte in de MRF Challenge Formule 2000. Het seizoen daarop werd de W Series opgericht door Catherine Bond Muir en David Coulthard. Chadwick werd drie keer op rij kampioen. De W Series ging failliet en werd vervangen door de F1 Academy. Chadwick maakte de overstap naar Amerika waar ze in de Indy NXT, als het ware de Formule 2 van de IndyCar Series, uitkomt voor Andretti Autosport. Ze werd dit seizoen twaalfde in het kampioenschap met vijf top tienresultaten in veertien races, waarvan twee op ovals.

F1 Academy zal verschil maken

"Ik vind dat we veel meer vrouwen moeten zien in de Formule 2 en de Formule 3 en dat soort categorieën," begon Chadwick in een interview met Sky Sports. "Zo creëer je kansen om door te stromen naar de Formule 1, want eerder dan dat ga je niet iemand in de Formule 1 zien. Ik denk dat we [die kansen] wel meer en meer zien, maar we missen een beetje die 'filter' van opstapklasses voor vrouwen richting de Formule 1. We komen dichterbij, maar we zitten er toch nog ver van af. Echter, F1 Academy en dat soort initiatieven zullen wel een verschil maken."

Op hoogste niveau meedoen

"Om het van mijn kant te zien, ik wil altijd op het hoogste niveau van de sport meedoen," vervolgde de 25-jarige uit Somerset. "Maar ik wil daar wel komen op basis van verdienste en voor de juiste redenen. En dat hangt af van het feit of ik succes boek in het volgende hoofdstuk [van mijn carrière] in Indy NXT. We werken naar het tweede seizoen toe om te zien wat het succes mij gaat brengen en wat het volgende niveau is dat ik kan bereiken. Vanaf dan gaan we het op de korte termijn bekijken. Al blijft het op de lange termijn het doel om de top te bereiken, toch denk ik dat het stapje voor stapje moet."