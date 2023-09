Remy Ramjiawan

Dinsdag 19 september 2023 07:01

Hoewel invaller Liam Lawson laat zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden, geeft hij na de race in Singapore aan dat hij niet bezig is met een vast zitje voor volgend seizoen. De Nieuw-Zeelander probeert vooral de invalbeurten te maximaliseren en daardoor zichzelf onmisbaar te maken in de gesprekken voor volgend jaar.

De 21-jarige Lawson werd naar AlphaTauri gehaald toen Daniel Ricciardo zichzelf blesseerde tijdens de tweede vrije training in Zandvoort. Veel werd er van de Nieuw-Zeelander niet verwacht, maar hij wist tijdens de Grand Prix van Nederland het hoofd koel te houden in verraderlijke omstandigheden. In Italië wist hij uiteindelijk als elfde over de streep te komen en in Singapore wist hij zelfs zijn eerste punten mee te sprokkelen.

Beslissing zo moeilijk mogelijk maken

Lawson wil voor de camera van Sky Sports F1 niet te veel speculeren over de toekomst, maar vooral het maximale uit de geboden kansen halen. "Ik heb natuurlijk al een tijdje geprobeerd om op de deur te kloppen in de Formule 1 en nu ik deze kans heb gekregen, probeer ik het maximale eruit te halen", zo opent hij. Daarmee wil hij het 'probleem' zo groot mogelijk maken voor dr. Helmut Marko, die uiteindelijk zal moeten beslissen wie er in de stoeltjes komen te zitten.

Doel: maximaliseren

"Ik spreek dr. Marko na elke race. Ik weet zeker dat ik met ze [Red Bull] na deze race zal spreken. Om eerlijk te zijn, zijn we er alleen maar op gefocust om dit te maximaliseren. Ik heb wat dat betreft maar weinig tijd. Ik wil het einde halen en terugkijken en weten dat ik alles heb gedaan wat ik kon", zo legt hij uit over zijn motivatie. Uiteindelijk ligt het stipje op de horizon op het binnenhalen van een vast racezitje, maar dat is in zijn ogen afhankelijk van deze periode. "Echt, ik heb geen idee. Het is lastig om een fulltime zitje te krijgen in deze sport. Maar zoals ik al zei, voor mij is het focussen op elke sessie, in plaats van te kijken naar externe dingen. Proberen om elke keer dat ik in de auto zit het maximale eruit te halen en te laten zien wat ik kan", aldus Lawson.