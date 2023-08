Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 augustus 2023 19:51

Volgens Evelyn Partners, de beheerder van de W Series, is het overleven van de raceklasse vrijwel onmogelijk, gezien de openstaande schulden. De raceklasse voor vrouwen werd met veel bombarie geïntroduceerd in 2019, maar moest halverwege het 2022-seizoen de stekker uit het project trekken.

Dat de klasse geen vervolg meer zou krijgen, dat was al wel een tijdje duidelijk. Toch zijn er nog een aantal partijen die nog geld van de discipline krijgen. Niet alleen zijn er nog bedrijven die geïnvesteerd hebben in de serie, ook wachten coureurs nog op prijzengeld. Beitske Visser gaf onlangs al aan dat zij 'geen euro meer verwacht', maar dat lijkt nu ook voor de andere partijen te gelden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Visser wacht nog altijd op prijzengeld vanuit W Series: "Ga er geen euro van terugzien"

Onderdelen verkopen

FormulaScout heeft documenten ingezien waarin er een tijdlijn is geschetst door Evelyn Partners. Daarin wordt midden september aangewezen als moment dat de verkoop van een aantal activa moeten zijn voltooid. Het rapport wijst naar de goederen die de serie nog als onderpand heeft, namelijk negentien raceauto's met motoren, versnellingsbakken, mechanisch gereedschap en uitrusting. De spullen zijn echter ingehouden door vervoerder DHL.

Schulden

Het vervoersbedrijf krijgt namelijk nog 512.000 pond van de W Series en heeft de spullen als onderpand in bezit. Niet alleen de logistieke partner van de klasse heeft nog een bonnetje openstaan. Zo is er in totaal een rekening van 17,2 miljoen pond die de klasse nog moet aftikken en wat dus hoogstwaarschijnlijk niet zal lukken. Ook de Formule 1 krijgt nog geld van de W Series en dat zou gaan om een bedrag van 1,5 miljoen pond. Over wat de coureurs nog aan prijzengeld zouden krijgen, daar wordt in het rapport niets over gezegd.