Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 juli 2023 14:31

Voor Beitske Visser hebben de financiële problemen van de W Series ook nog een directe impact op haar persoonlijke leven. De klasse heeft namelijk nog steeds niet het prijzengeld uit het 2022-seizoen betaald en Visser moet in gesprek met Ziggo Sport toegeven dat zij dat geld, eigenlijk ook niet meer verwacht.

De W Series werd in 2019 met veel bombarie aangekondigd. David Coulthard heeft zich hard gemaakt voor de serie, maar het 2022-seizoen kon niet worden afgemaakt, vanwege financiële problemen. De klasse heeft onlangs haar faillissementen aangevraagd en daarmee lijkt de droom om het beloofde prijzengeld te ontvangen, ook te zijn verdampt.

'Ga er geen euro van terugzien'

Visser is er in gesprek met het medium vrij gelaten over. "De mensen die ik heb gesproken, hebben allemaal niet betaald gekregen. Volgens mij heeft geen van de rijders betaald gekregen", zo omschrijft ze de situatie. Het is extra pijnlijk omdat Visser in 2022 als tweede in het eindklassement stond en dus nog op 250.000 euro zit te wachten. "Ik was tweede en dat was een mooi potje. Zo'n tweeënhalve ton, maar ik denk niet dat ik daarvan een euro ga terugzien", zo stelt ze realistisch.

F1 Academy

Als antwoord op de ondergang van de W Series heeft de Formule 1 de F1 Academy in het leven geroepen. In die klasse zijn er al een aantal races verreden en de Nederlandse Emely de heus wist de race in Barcelona te winnen. Voor Visser behoort een avontuur in de F1 Academy niet tot de opties. De klasse heeft namelijk een leeftijdsgrens van 25 jaar en Visser is inmiddels al 28 jaren jong.