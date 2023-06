Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 17:01

Het hing al een tijdje in de lucht, maar woensdagmiddag is het nieuws bevestigd dat de W Series failliet is verklaard. De raceklasse die was opgezet om vrouwen een podium te geven, houdt er na vier jaar mee op.

Het financiële plaatje van de racediscipline was al een tijdje een heet hangijzer. Zo kon het 2022-seizoen niet worden afgemaakt, vanwege de geldproblemen. De klasse ging in 2019 nog voortvarend van start en Jamie Chadwick mocht zich na het eerste seizoen kampioen noemen. In 2020 werd er in de klasse niet geracet, vanwege de pandemie. Ook in 2021 en in 2022 was de Brit uiteindelijk degene die met het kampioenschap naar huis ging en ze zal dan ook de enige kampioen zijn die de klasse heeft voortgebracht.

Artikel gaat verder onder video

Geen animo voor overkopen W Series

Het was al een tijdje kommer en kwel rondom de financiële situatie van de W Series. Woensdag werden er twee bewindvoerders aangesteld om een mogelijke doorstart van de klasse te onderzoeken. Dat is uiteindelijk niet gelukt en de laatst overgebleven medewerker van de serie is uiteindelijk ook ontslagen. "Het nieuws is schokkend voor de werknemers, coureurs en de wereldwijde supporters van het kampioenschap. Het bedrijf was vanwege diens positie niet in staat om zich te committeren aan het 2023-seizoen. De directie was met verschillende partijen in gesprek om de benodigde financiën te krijgen, dit in combinatie met een mogelijke verkoop van het bedrijf. Helaas boekten deze gesprekken geen vooruitgang", zo vertelt Kevin Ley (één van de bewindvoerders) van Evelyn Partners LLP geciteerd door Motorsport.com.

F1 Academy

Hoewel er dus met de verdwijning van de W Series een belangrijke pijler voor de vrouwelijke autosport is verdwenen, heeft de Formule 1 geanticipeerd op een eventueel faillissement, door de F1 Academy op te zetten. De klasse is onderdeel van de Formule-piramide, waarbij de kampioen zou kunnen doorstromen naar de Formule 3, Formule 2 en mocht een Formule 1-team het aandurven, de koningsklasse. Daarnaast hoeft de F1 Academy zich minder druk te maken om de financiën, want de Formule 1 sponsort in totaal 2,25 miljoen euro voor de teams en de coureurs.