Lars Leeftink

Vrijdag 18 november 2022 10:53 - Laatste update: 11:00

Het raceweekend in Abu Dhabi, de laatste van 2022, is nog niet begonnen of Max Verstappen en Red Bull hebben al prijzen in ontvangst kunnen nemen. Het gaat om de prijs voor meeste snelste rondes en de snelste pitstop in 2022.

Verstappen domineert eigenlijk het hele seizoen in elke categorie en statistiek die denkbaar is. De Nederlander was al kampioen na de GP in Japan, terwijl Red Bull een week later in de Verenigde Staten ook feest kon vieren. Daarnaast heeft Verstappen veel records op zijn naam gezet en zijn eigen statistieken verbeterd. Daar komen nu ook nog wat awards bij.

Prijzen

Verstappen heeft in 2022 vijf keer de snelste ronde tijdens de race genoteerd, iets wat lang met afstand het hoogste aantal was. George Russell heeft de afgelopen drie snelste rondes op zijn naam geschreven en staat daardoor op vier. Verstappen krijgt toch de prijs al uitgereikt door DHL, omdat hij alleen nog evenaart kan worden door Russell. Als Russell zondag de snelste ronde noteert, krijgt ook hij de prijs.

Red Bull heeft, net zoals de voorgaande jaren, de prijs voor het meeste verzamelde punten qua pitstop tijden gekregen. Daar waar McLaren met een 1.98 seconden pitstop het snelst was in 2022, is het puntenaantal dat Red Bull heeft veroverd door de gemaakte pitstops (526 punten) niet meer in te halen door McLaren (384 punten).