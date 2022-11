Hamilton zag 'manipulatie' bij titel Verstappen, Doornbos kritisch op Perez | GPFans Recap

Lars Leeftink

Maandag 14 november 2022 21:43 - Laatste update: 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Robert Doornbos weten niet zo gediend te zijn van Sergio Perez zijn gedrag, begon Lewis Hamilton over het kampioenschap van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 en koos Toto Wolff voor de middenweg toen hij het incident tussen Verstappen en Hamilton moest bespreken. Dit is de GPFans Recap van 14 november.

Artikel gaat verder onder video

Doornbos zet Perez op zijn plek: "Minister of Defence, bla, bla, bla"

De meningen rondom de acties van Max Verstappen in São Paulo van zondag zijn flink verdeeld. Aan de tafel van het Race Café kunnen de heren analisten wel begrip opbrengen voor hun landgenoot. Jack Plooij stelt zelfs dat de actie van zijn pitmuur 'heel gemeen' zou zijn geweest als er al duidelijke afspraken waren gemaakt. Meer lezen? Klik hier!

Wolff kiest de middenweg en houdt zich in over crash Verstappen en Hamilton

Toto Wolff was dit weekend niet fysiek aanwezig in São Paulo om te zien hoe zijn team het beste resultaat van het seizoen wist te boeken met een knappe één-twee op het circuit van Interlagos. De Oostenrijker reageert na afloop op het resultaat én op de veelbesproken crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton rakelt Abu Dhabi-controverse weer op: 'Titel Verstappen gemanipuleerd'

Wie dacht dat de storm rondom de controversiële seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi was gaan liggen, komt van een koude kermis thuis. Lewis Hamilton heeft maar weer eens wat olie op het vuur gegooid in gesprek met Timo Glock van Sky Sports. Volgens hem is de titel van Max Verstappen gemanipuleerd en is de uitslag door iemand binnen de FIA bepaald. Meer lezen? Klik hier!

Marko: 'Verstappen gaat Pérez helpen in Abu Dhabi, dat staat vast'

Helmut Marko heeft een helderde boodschap voor Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi: de Nederlander zal er alles aan doen om teammaat Sergio Pérez aan de tweede plek in het wereldkampioenschap te helpen. Meer lezen? Klik hier!

Van der Garde kan actie Verstappen wel begrijpen: "Je laat niet met je f*cken"

Hoewel George Russell de man was die zijn eerste overwinning in de Formule 1 wist te boeken, ging het na afloop eigenlijk maar over twee mannen: Max Verstappen en Sergio Perez. Met name de Nederlander is door zijn acties op Interlagos zwaar onder vuur komen te liggen. Giedo van der Gsrde neemt het op voor zijn landgenoot. Meer lezen? Klik hier!