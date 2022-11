Brian Van Hinthum

Maandag 14 november 2022 10:03 - Laatste update: 10:33

De meningen rondom de acties van Max Verstappen in São Paulo van zondag zijn flink verdeeld. Aan de tafel van het Race Café kunnen de heren analisten wel begrip opbrengen voor hun landgenoot. Jack Plooij stelt zelfs dat de actie van zijn pitmuur 'heel gemeen' zou zijn geweest als er al duidelijke afspraken waren gemaakt.

De Grand Prix van São Paulo werd een dag om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander kwam in de beginfase van de race tot crashen met Lewis Hamilton, waardoor hij veroordeeld was tot het maken van een inhaalslag. Uiteindelijk wist hij als zesde over de streep te komen, voor de deur bij Perez. De Nederlander weigerde een teamorder te verlenen en de Mexicaan vrijwillig voor te laten met het oog op de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het zorgde voor een stortvloed aan kritiek op de tweevoudig wereldkampioen.

Aard van het beestje

Niet iedereen is het met die kritiek eens. De hele situatie wordt ook aan de tafel van het Race Café behandeld door de heren. Robert Doornbos opent: "Denk maar terug aan Singapore toen hij ‘NO’ riep tegenover Carlos Sainz. Het zit gewoon in de aard van het beestje. Dan kan je wel zeggen dat Perez hem geholpen heeft in Abu Dhabi als Minister of Defence, bla, bla, bla. Maar het is een tweede rijder die zijn job doet", klinkt het duidelijk uit de mond van de voormalig Formule 1-coureur, die dus vindt dat het nu eenmaal bij Verstappen hoort.

Gemeen van Red Bull

Olav Mol sluit zich aan bij zijn tafelgenoot en stipt een andere kant van het verhaal aan: "Ze hebben hem iets gevraagd waar ze het antwoord al op wisten. Dan zegt hij openbaar dat hij het niet doet." Dat gaat er bij collega Plooij niet in. "Als het waar is, is het heel gemeen van het team ook. Dat vind ik heel gemeen. Als hier een duidelijke consensus over is dat ze gaan racen en hij dat niet doet en ze het dan toch vragen." Het laatste woord is voor Mol. "Hij viel terug naar de zeventiende positie, maar alsnog reed hij voor Perez. Wellicht heeft hij geroepen dat hij nooit bij de finish aan de kant zal gaan."