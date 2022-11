Brian Van Hinthum

Maandag 14 november 2022 07:31

Hoewel George Russell de man was die zijn eerste overwinning in de Formule 1 wist te boeken, ging het na afloop eigenlijk maar over twee mannen: Max Verstappen en Sergio Perez. Met name de Nederlander is door zijn acties op Interlagos zwaar onder vuur komen te liggen. Giedo van der Gsrde neemt het op voor zijn landgenoot.

De Grand Prix van São Paulo werd een dag om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander kwam in de beginfase van de race tot crashen met Lewis Hamilton, waardoor hij veroordeeld was tot het maken van een inhaalslag. Uiteindelijk wist hij als zesde over de streep te komen, voor de deur bij Perez. De Nederlander weigerde een teamorder te verlenen en de Mexicaan vrijwillig voor te laten met het oog op de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het zorgde voor een stortvloed aan kritiek op de tweevoudig wereldkampioen.

Van der Garde neemt het in de talkshow Renze op Zondag op voor zijn landgenoot. "Persoonlijk had ik het niet gedaan. Ik had Perez lekker voorbij laten gaan. Je bent al wereldkampioen en ligt op een zesde positie. Wat maakt het uit of je zesde of zevende bent? Maar het verschil is: Verstappen is twee keer wereldkampioen en ik zit hier. Je bent topsporter en wil door het gaatje", claimt Van der Garde. "Je laat niet met je dollen of met je fucken. Het probleem was: hij wist nog precies wat er in Monaco gebeurd is. Hij krijgt er nu even van langs. Maar in Abu Dhabi verwacht ik zeker hulp van Verstappen."

De analist denkt echt dat de grootste reden voor de actie van Verstappen voornamelijk lag bij Monaco van eerder dit jaar, waar Perez volgens de geruchten opzettelijk zijn auto gecrasht zou hebben in de kwalificatie. "Ik snap Max wel, omdat er gewoon iets gebeurd is. Hij had niks te winnen, ik had het niet gedaan. Max heeft het wel gedaan." Het zorgde in ieder geval voor een stortvloed aan kritiek. "Je ziet op Twitter wel dat hij er links of rechts even van langs krijgt. Maar aan de andere kant weten veel mensen ook niet het verhaal wat er in Monaco gebeurd is. Wij Nederlanders weten omdat we goed met Max zijn. Als je dat uitspreekt, verzacht het al een hoop."