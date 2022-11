Jeen Grievink

Maandag 14 november 2022 11:42 - Laatste update: 11:48

Wie dacht dat de storm rondom de controversiële seizoensfinale van 2021 in Abu Dhabi was gaan liggen, komt van een koude kermis thuis. Lewis Hamilton heeft maar weer eens wat olie op het vuur gegooid in gesprek met Timo Glock van Sky Sports. Volgens hem is de titel van Max Verstappen gemanipuleerd en is de uitslag door iemand binnen de FIA bepaald.

Het leek er heel even op alsof Mercedes en Hamilton een punt hadden gezet achter de gebeurtenissen in Abu Dhabi vorig jaar. Niets blijkt minder waar, want de zevenvoudig wereldkampioen heeft weer enkele pittige uitspraken gedaan over de verloren titelstrijd met Verstappen. In een interview met Glock krijgt hij de vraag of zijn kampioenschap uit 2008 vergelijkbaar is met 2021. In beide gevallen kwam het er in de slotfase van de allerlaatste race op aan. In 2008 trok Hamilton aan het langste eind, maar in 2021 verloor hij van Verstappen. Hamilton zegt dat beide titelgevechten niet te vergelijken zijn, omdat die van 2008 "niet gemanipuleerd werd".

Hamilton spreekt van manipulatie bij titel Verstappen in 2021

"Nee, het was anders", zo begint Hamilton over de gevechten in 2008 en 2021. "Deze (2008, red.) was niet gemanipuleerd door iemand. Iemand heeft besloten dat het resultaat moest zijn zoals het uiteindelijk was (in 2021, red.)." Hiermee wijst hij ook met de beschuldigende vinger richting de FIA, waar volgens hem iemand de uitslag heeft bepaald. "Er zijn wel overeenkomsten wat betreft de pijn met het verlies in 2007, toen ik hem verloor op 17 seconden. Eigenlijk verloor ik hem in de laatste drie ronden."

Titel verliezen geeft afschuwelijk gevoel

Het gevoel van binnen is vergelijkbaar wat betreft 2007 en 2021, zegt Hamilton. In zijn eerste seizoen kwam hij één punt tekort ten opzichte van Kimi Räikkönen. "Hetzelfde afschuwelijke gevoel in je hart en in je ziel", zo besluit de kopman van Mercedes. Met zijn uitspraken over de titel van Verstappen in 2021, heeft hij het vuurtje - dat enigszins gedoofd leek te zijn - weer opnieuw aangestoken.