Sam Hall & Brian van Hinthum

Maandag 14 november 2022 08:30

Toto Wolff was dit weekend niet fysiek aanwezig in São Paulo om te zien hoe zijn team het beste resultaat van het seizoen wist te boeken met een knappe één-twee op het circuit van Interlagos. De Oostenrijker reageert na afloop op het resultaat én op de veelbesproken crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Het werd een weekend om van te dromen voor het team van Mercedes. De Zilverpijlen kwamen in de sprintrace al als snelste team bovendrijven en deden het in de volledige race nog eens dunnetjes over. Daarvoor moest men op het begin wel door een zure Verstappen-appel heen bijten. Hamilton ging samen met de Nederlander de eerste bocht in, het tweetal liet elkaar weinig ruimte en ongeveer één jaar na de laatste crash van het tweetal in Djedda, vonden zij elkaar weer eens op de baan.

Commentaar op de situatie

Uiteindelijk was het Verstappen die door de wedstrijdleiding als schuldige werd aangewezen: hij kreeg vijf seconden straf, als was de wereldkampioen het daar totaal niet mee eens. Wolff krijgt na afloop de vraag om zijn licht te laten schijnen op de situatie. "Ik vind het lastig om commentaar op de situatie te geven, want het is op dat moment in de wedstrijd irrelevant voor mij om een schuldige aan te wijzen. Ik ben liever blij met onze overwinning", houdt de Oostenrijker zich opvallend op de vlakte.

Vrij racen

Dat doet Wolff vervolgens dan ook maar. De teambaas geeft zijn renstal een schouderklopje wat betreft de vrijheid die de heren kregen om te racen op Interlagos. "Als team hebben we altijd voor vrij racen gestaan. Dat hebben we nooit anders gedaan, tenzij coureurs reken-technisch gezien geen kans meer hadden op het kampioenschap en de andere dat wel had. We keken er zelfs naar uit om ze te zien racen op dezelfde band en hebben dat van te voren ook zo besproken in de strategische meeting", besluit hij.