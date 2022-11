Jan Bolscher

Helmut Marko heeft een helderde boodschap voor Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi: de Nederlander zal er alles aan doen om teammaat Sergio Pérez aan de tweede plek in het wereldkampioenschap te helpen.

Verstappen zorgde voor grote verbazing toen hij in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix teamorders negeerde en Pérez niet voorbij liet gaan. De Mexicaan is met Charles Leclerc in gevecht om de tweede plaats in het algemeen klassement, en daarom is ieder punt van groot belang. Over de boordradio vertelde Verstappen dat hij zijn "redenen" had om Pérez niet te helpen. Naar verluidt doelde hij hiermee op het raceweekend in Monaco, waar Pérez volgens een aantal journalisten bewust zou zijn gecrasht tijdens de kwalificatie.

Zichtbare frustraties

Na afloop van de race was de frustratie zichtbaar binnen het Red Bull-kamp. Pérez kon naar eigen zeggen niet geloven waarom Verstappen hem een loer draaide, en zei onder andere dat hij zijn twee wereldkampioenschappen aan hem te danken heeft. Ook Verstappen zelf liep met grote ogen door de paddock, terwijl Christian Horner en Helmut Marko werden vastgelegd tijdens een wat leek pikant onderonsje met Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen.

Intern gesprek

Volgens Marko is alles inmiddels echter uitgepraat: "Max gaat er in Abu Dhabi alles aan doen om Sergio aan de tweede plek te helpen", klinkt het tegenover Sky Sports F1. "Dat staat vast en met dat als uitgangspunt vertrekken we richting Abu Dhabi. We hebben intern alles opgehelderd. We werken als een team." Over de straf voor de Limburger na het incident met Lewis Hamilton, zegt de man uit Graz: "Voor ons was het een race-incident. Onze strategie op de softs ging in rook op. We gingen verder op de mediums, maar hadden geen snelheid meer."