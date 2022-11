Jan Bolscher

Maandag 14 november 2022 10:49 - Laatste update: 11:09

De Grand Prix van Brazilië kent een uitgebreide nasleep. Onder andere vanwege het opvallende relletje binnen Red Bull Racing. In de buitenlandse pers kan de actie van Max Verstappen op weinig begrip rekenen.

De tweevoudig wereldkampioen nam in de slotfase van de race de zesde plaats over van teammaat Sergio Pérez, maar zou deze positie weer teruggeven als hij geen aanval meer in kon zetten op de vijfde plaats. Fernando Alonso bleek inderdaad niet meer te achterhalen, maar ondanks meerdere verzoeken van zijn team over de boordradio hield Verstappen de klepel volledig naar beneden. "Ik heb je al gezegd mij dit niet te vragen, is dat duidelijk? Ik heb je mijn redenen gegeven en daar sta ik achter", vertelde de Limburger over de boordradio na het vallen van de vlag.

Verstappen negeert teamorders

Pérez is met Charles Leclerc in gevecht om de tweede plaats in het wereldkampioenschap en kan daarom ieder extra punt goed gebruiken. De actie van Verstappen zorgde dan ook voor verbaasde blikken, ook gezien alle keren waarbij hij is geholpen door de Mexicaan. Uit de woorden van Verstappen na afloop van de race kan echter opgemaakt worden dat er volgens de 25-jarige coureur nog een rekening vereffend moest worden. Naar verluidt zou het gaan om het raceweekend in Monaco, waar Pérez bewust crashte tijdens de kwalificatie. Dit is echter door niemand binnen Red Bull Racing officieel bevestigd.

La Gazetta dello Sport

Hoe de vork ook precies in de steel zit, in de buitenlandse media kan de actie van Verstappen op weinig begrip rekenen. Zo is volgens het Italiaanse La Gazetto Dello Sport met deze actie bewezen dat niet iedereen binnen Red Bull Racing de neus in de juiste richting heeft staan: "Verstappen opende de aanval op zijn teamgenoot, een actie waarmee de Mexicaan twee punten in moest leveren", leest het. "Een detail voor Max, maar niet voor Sergio. Hij is met Charles Leclerc in gevecht om de tweede plaats. Teambaas Christian Horner wilde met Verstappen om tafel omdat deze actie bewees dat niet iedereen binnen het team op één lijn zit."

Corriere dello Sport

Corriere dello Sport is iets minder politiek correct in hun omschrijving van de race. Daar wordt Verstappen onder andere 'egoïstisch en egocentrisch' genoemd. "Verstappen gunde Charles Leclerc een goed humeur door als zesde te finishen en voor zijn teammaat te blijven", leest het. "Het is egoïstisch en egocentrisch. Verstappen zou nog eerder zijn pink laten amputeren dan dat hij Pérez voorbij zou laten gaan. Hij zette zelfs zijn boordradio uit zodat hij nergens naar gevraagd kon worden. Dit was voor Red Bull Racing het slechtste weekend van het jaar."

AS

Het Spaanse AS schrijft over 'een gebrek aan sportiviteit' bij Verstappen: "Terwijl George Russell zijn naam in de geschiedenisboeken van de Formule 1 schreef, vertoonde Verstappen - die zesde werd - ineens alle kwetsbaarheden die tijdens dit seizoen over het hoofd zijn gezien", zo schrijft de journalist van dienst. "Waaronder het gebrek aan sportiviteit: Red Bull vroeg hem zijn positie af te staan aan Pérez om zijn tweede plek in het kampioenschap te verdedigen, maar 'Mad Max' werd ineens doof."

Bild

Bij het Duitse Bild wordt eveneens een verwijzing gemaakt naar het raceweekend in Monaco: "Red Bull is wereldkampioen bij de constructeurs, Max Verstappen is voor de tweede keer wereldkampioen bij de coureurs. De tweede coureur Sergio Pérez is op weg naar de tweede plaats in het algemeen klassement, maar toch kookt het op zondag binnen Red Bull aan het eind van de race. De reden? Waarschijnlijk een verhaal uit de lente", doelt de journalist van dienst op de race in het Prinsdom, waarna het blad erop duidt dat Telegraaf-journalist Erik van Haren het Monaco-verhaal heeft bevestigd.