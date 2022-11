Jan Bolscher

Zondag 13 november 2022 22:09

Max Verstappen wil niet ingaan op de specifieke reden waarom hij teammaat Sergio Pérez een loer draaide tijdens de Grand Prix van Brazilië, maar laat wel doorschemeren dat het te maken heeft met iets wat zich eerder dit seizoen afspeelde.

Verstappen ging in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix voorbij aan Pérez om zo jacht te kunnen maken op Fernando Alonso op P5, maar deed dit op de voorwaarde dat hij de zesde positie weer terug zou geven aan zijn teammaat als hij geen aansluiting kon vinden bij de Spanjaard. Pérez is met Charles Leclerc in gevecht om de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en kan daarom alle punten erg goed gebruiken. De Limburger wist Alonso niet meer te achterhalen, maar negeerde tegelijkertijd meerdere teamorders om Pérez weer langszij te laten komen. "Ik heb je al gezegd mij dit niet te vragen, is dat duidelijk? Ik heb je mijn redenen gegeven", luidde de reactie van de tweevoudig wereldkampioen na het vallen van de vlag.

Frustratie bij Verstappen

Het leidde tot woede bij Pérez die ook geen blad voor de mond nam over de boordradio: "Dit laat zien wie hij echt is", zo klonk het onder andere. Gevraagd door Viaplay naar zijn redenen voor deze actie vertelt Verstappen: "Die hebben we net allemaal samen besproken. Ik denk dat het goed is dat we eindelijk allemaal samen zaten om te bespreken waarom dat zo was. Ik ga niet zeggen waarom dat zo was, maar daarom heb ik het niet gedaan. Als we naar Abu Dhabi gaan en Sergio heeft de punten nodig om voor Charles te eindigen dan doen we dat, maar het is belangrijk dat we het nu eerst hebben besproken."

Raceweekend Monaco

Het moge duidelijk zijn dat er in de ogen van Verstappen eerder dit seizoen iets is gebeurd wat hij zijn teammaat niet in dank heeft afgenomen. Naar verluidt gaat dit over het raceweekend in Monaco, waar Pérez crashte tijdens de kwalificatie en Verstappen zodoende geen snelle tijd meer kon klokken. Onder andere Tom Coronel vertelde na afloop van de race in de studio van Viaplay dat de Mexicaan zijn bolide bewust in de muur hing, in een poging er zelf met pole position vandoor te gaan. Dit wordt kracht bijgezet door meerdere journalisten op social media, al wordt het door niemand binnen Red Bull Racing officieel bevestigd.