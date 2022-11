Russell pakt sprintrace São Paulo, 'Ricciardo keert terug bij Red Bull Racing' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zondag 13 november 2022 00:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag stond de laatste sprintrace van het seizoen op het programma tijdens de Grand Prix van São Paulo. Daar waar Kevin Magnussen vanaf de pole vertrok, was het George Russell die aan het langste eind trok in een vermakelijke sprintrace. Ook rondom het evenement in Brazilië viel er genoeg te beleven en dus zetten we zoals gebruikelijk alle belangrijke nieuwtjes overzichtelijk op een rijtje.

Mol wil dat Leclerc 'met zijn vuist op tafel slaat': "Straalt bepaalde onzekerheid uit"

Charles Leclerc was vrijdagavond voor de zoveelste keer dit seizoen slachtoffer van een strategische blunder van Ferrari. Omdat hij als enige tijdens het begin van Q3 op intermediates naar buiten ging (de rest ging op softs) eindigde Monegask tiende. De weersomstandigheden werden daarna namelijk alleen maar slechter, waardoor tijden verbeteren er niet meer in zou zitten. Olav Mol wil meer leiderschap bij de Monegask zien. Meer lezen? Klik hier!

Complottheorieën steken de kop op na onderonsje tussen Alonso, Horner en Marko

Fernando Alonso die aanschuift bij Red Bull-kopstukken Christian Horner en Helmut Marko: het trok gisteren de aandacht van een oplettende cameraman. Hij legde vast hoe de Spanjaard een gemoedelijk gesprek leek te voeren met de hoge heren van Red Bull én Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

'Daniel Ricciardo keert terug als reservecoureur bij Red Bull Racing in 2023'

Daniel Ricciardo zal spoedig wereldkundig maken dat hij terugkeert bij Red Bull Racing in 2023, zo meldt de Braziliaanse sportzender Esporte Na Band. De Australiër vertrekt na dit seizoen bij het team van McLaren en herenigt zich dan met Max Verstappen in Milton Keynes. Ricciardo doet echter wel een stapje terug, want hij zal als reservecoureur aan de slag gaan. Meer lezen? Klik hier!

Haas bevestigt doorhakken knoop over F1-toekomst Schumacher

Volgens Guenther Steiner heeft Gene Haas eindelijk een knoop doorgehakt over de toekomst van Mick Schumacher bij het team. De Haas-teambaas stelt dat de officiële aankondiging in de loop van volgende week zal volgen. De grid voor het Formule 1-seizoen van 2023 is bijna compleet. Op het team van Haas na hebben alle teams hun line-up voor het volgende seizoen al aangekondigd. Het is momenteel nog wachten tot het allerlaatste puzzelstukje op zijn plaats valt, wat volgens Haas-teambaas Steiner binnen een paar dagen het geval zal zijn. Meer lezen? Klik hier!

Russell wint sprintrace in Brazilië, drama voor Verstappen

George Russell heeft de sprintrace in Brazilië weten te winnen. De Brit was op de softband sneller dan onder meer Max Verstappen, die slechts vierde werd. Verstappen liep schade op en kon zijn positie op de eerste startrij niet verdedigen. Carlos Sainz werd tweede, gevolgd door Lewis Hamilton. Meer lezen? Klik hier!