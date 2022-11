Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 12 november 2022 19:01

Volgens Guenther Steiner heeft Gene Haas eindelijk een knoop doorgehakt over de toekomst van Mick Schumacher bij het team. De Haas-teambaas stelt dat de officiële aankondiging in de loop van volgende week zal volgen.

De grid voor het Formule 1-seizoen van 2023 is bijna compleet. Op het team van Haas na hebben alle teams hun line-up voor het volgende seizoen al aangekondigd. Het is momenteel nog wachten tot het allerlaatste puzzelstukje op zijn plaats valt, wat volgens Haas-teambaas Steiner binnen een paar dagen het geval zal zijn. "Verwacht de aankondiging ergens volgende week", zo laat hij weten in São Paulo. "Ik vertel je niet welke dag het wordt, want dan gaat iedereen op die dag te wachten, maar het komt volgende week."

Het lijkt er sterk op dat Schumacher inderdaad op weg naar buiten is, wat betekent dat er een wisseling van de wacht aan zit te komen. Nico Hülkenberg lijkt op dit moment de grootste kanshebber te zijn op het lege stoeltje bij Haas. Dit zou een opvallende keuze zijn, aangezien hij al ruim drie seizoenen aan de kant doorbrengt. De Duitse coureur moest de koningsklasse aan het einde van 2019 verlaten om bij het toenmalige Renault plaats te maken voor Esteban Ocon. Sindsdien is het bij een viertal invalbeurten gebleven.

De knoop is doorgehakt

Of Hülkenberg in 2023 inderdaad terugkeert op de grid, blijft de komende dagen dus nog even onzeker. Wat inmiddels wel zeker is, is dat Haas een beslissing genomen heeft. Gevraagd of het aangekondigde tijdsbestek betekent dat Gene Haas een definitieve beslissing heeft genomen over de line-up voor 2023, antwoordt Steiner namelijk: "Je hebt gelijk. We zijn alleen nog aan het uitzoeken hoe we gaan doen wat we gaan doen."