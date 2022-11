McLaren bevestigt vroegtijdige komst Piastri, Gasly na Abu Dhabi naar Alpine

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 12 november 2022

McLaren heeft een deal gesloten met het team van Alpine rondom de diensten van Oscar Piastri, zo bevestigt McLaren-teambaas Andreas Seidl. Alpine heeft op haar beurt toestemming gekregen om Pierre Gasly in actie te laten komen tijdens de testdagen in Abu Dhabi.

De soap rondom Oscar Piastri heeft de gemoederen de afgelopen maanden enorm beziggehouden, maar de strijdbijl lijkt nu officieel begraven te zijn. Het team van McLaren heeft inmiddels een deal gesloten met Alpine, waardoor Piastri na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi vrij is om naar McLaren te gaan. Dit betekent dat hij niet hoeft te wachten tot zijn contract bij de Franse renstal afloopt, om met zijn nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Piastri in 2022 twee vrije trainingen zou verrijden met Alpine, maar deze gingen vanwege de problemen rondom zijn contract niet meer door. Gelukkig mag hij nu tijdens de rookietest in Abu Dhabi eindelijk zijn eerste kilometers gaan maken.

"Ik kan bevestigen dat we een schikking hebben getroffen met alle betrokken partijen, waardoor we Oscar vorige week in een oude auto in Paul Ricard konden zetten voor een privétest", verklaart McLaren-teambaas Seidl tegenover de media in São Paulo. "Dan kunnen we maandag na de laatste race in Abu Dhabi officieel aan de slag met Oscar, wat ons ook in staat stelt hem in de huidige auto te plaatsen tijdens de rookietest in Abu Dhabi, iets waar we heel erg blij mee zijn en waar we ons heel erg op verheugen." De teambaas geeft toe dat de resultaten van de test op Paul Ricard eigenlijk heel weinig zeggen. "Als je alleen met een oude auto op een circuit rijdt, kun je daar niet veel uithalen", benadrukt Seidl. "Maar uiteindelijk was het een mooi begin voor Oscar en voor ons en dat is het ook een beetje op dit moment."

Eerste kennismaking met het team

Zoals gezegd mag Piastri in Abu Dhabi voor het eerst in een moderne Formule 1-wagen plaatsnemen. Een belangrijk moment voor zowel Piastri als voor zijn nieuwe team. "Er zijn vandaag de dag erg weinig mogelijkheden om kilometers te maken in een Formule 1-wagen vanwege de reglementen, zeker als het gaat om de huidige wagens", concludeert de teambaas. Het team kijkt uit naar zijn kennismaking met de nieuwe bolide en wil graag zijn eerste mening horen over de wagen. "Dit is simpelweg het startpunt om ervoor te zorgen dat we hem klaargestoomd krijgen voor Bahrein volgend jaar."

Gasly vervroegd aan de slag bij Alpine

Hoewel Alpine-teambaas Otmar Szafnauer niet blij was met de manier waarop Piastri vertrok bij Alpine, was het volgens hem tijd om de situatie af te sluiten. "Het seizoen is bijna afgelopen, het was tijd om tot een overeenstemming te komen en dat hebben we gedaan", zei Szafnauer. "We zijn blij dat Oscar zijn McLaren-carrière kan beginnen na de laatste race in Abu Dhabi en de test kan verrijden." Na de afwijzing van Piastri moest de Franse renstal op zoek naar een alternatief. Deze vond het in Pierre Gasly, waarmee het team nu een volledig Franse line-up heeft voor 2023.

Ook Gasly zal tijdens de testdagen in Abu Dhabi de kans krijgen om in zijn nieuwe bolide te stappen, zo bevestigt Szafnauer. "We gaan aan het werk met onze line-up. We zullen dit jaar zijn feedback en eerste gedachten over onze auto krijgen en proberen te begrijpen wat hij wel en niet leuk vindt. Hopelijk zullen we, met de inbreng van Pierre in ons achterhoofd, in staat zijn om wat veranderingen aan te brengen aan de auto van volgend jaar", aldus Szafnauer.