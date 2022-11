Remy Ramjiawan

Haas-teambaas Guenther Steiner is nog altijd bezig met het rijdersduo van volgend jaar. Kevin Magnussen zit sowieso in 2023 in de Haas, maar of Mick Schumacher nog aanwezig is, dat is nog maar de vraag. Steiner wil 'volgende week' meer duidelijkheid geven over de situatie.

Schumacher maakt een wisselvallig jaar door, waarin hij zijn eerste WK-punten wist te pakken, maar in de openingsfase voor veel schade zorgde. Het leidt ertoe dat het team twijfelt of de Duitser de geschikte persoon is om volgend jaar ook achter het stuur van de Haas te kruipen. In gesprek met het Britse Mirror vertelt Steiner dat hij iemand zoekt die de auto het beste kan ontwikkelen. Of Schumacher in die categorie valt, daar laat hij zich niet over uit.

Young Driver Test

De voornaamste concurrent van Schumacher zou Nico Hulkenberg zijn. In de wandelgangen wordt de naam van de 35-jarige Duitser in verband gebracht met het zitje bij Haas. Steiner noemt uiteraard geen namen, maar legt wel zijn tijdlijn uit: "Hopelijk kunnen we volgende week iets aankondigen, wat de keuze ook zal zijn. Het is mijn doel, maar ik kan niets beloven. Het heeft geen zin om te vragen naar speculatie en hoeveel procent enzovoort. Ik zal niet antwoorden." De maandag na de Grand Prix van Abu Dhabi zal de Young Driver Test volgen. Mocht Haas een nieuwe coureur aankondigen, dan zal die deelnemen aan de test. "We willen de coureur die volgend jaar voor ons racet, in de Abu Dhabit-test laten rijden, dat is het enige wat we willen doen", zegt Steiner.

Nico Hulkenberg

Haas wil als team stappen vooruitzetten en zoekt dan ook een coureur die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de auto. "Ik denk dat we volgend jaar een stap zullen zetten met de ontwikkeling van onze auto. [De belangrijkste factor is] hoe we het team het beste kunnen ontwikkelen voor de toekomst", aldus Steiner.

Kansen Schumacher

De kansen voor Schumacher lijken met de dag verder te slinken. Aan het begin van het jaar was de Duitser betrokken bij een aantal crashes en dat heeft voor een flinke kostenpost gezorgd bij het team. Niet alleen moest de schade worden hersteld, de ontwikkeling van de auto moest ook even worden stopgezet. Zo'n situatie zal het Amerikaanse team, dat toch al niet beschikt over de ruimste portemonnee, volgend jaar niet meer willen zien.