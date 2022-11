Lars Leeftink

Zaterdag 12 november 2022 11:09 - Laatste update: 11:12

Charles Leclerc was vrijdagavond voor de zoveelste keer dit seizoen slachtoffer van een strategische blunder van Ferrari. Omdat hij als enige tijdens het begin van Q3 op intermediates naar buiten ging (de rest ging op softs) eindigde Monegask tiende. De weersomstandigheden werden daarna namelijk alleen maar slechter, waardoor tijden verbeteren er niet meer in zou zitten. Olav Mol wil meer leiderschap bij de Monegask zien.

Bij het F1 Race Café van Ziggo Sport zegt Mol dat Leclerc wat meer van zich moet laten horen dan dat hij momenteel doet. "Hij slaat niet genoeg met zijn vuist op tafel. Je blijft dingen over de boordradio horen. Sainz roept: 'dit is wat ik wil' en bij Leclerc hangt er een zweem van twijfel om hem heen, waardoor hij een bepaalde onzekerheid uitstraalt."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko zag Verstappen strijden: 'Had veel last van onderstuur, houdt Max niet van'

Leclerc

Volgens Mol is Leclerc één van de weinige coureurs die Verstappen het echt moeilijk kan maken als alles goed gaat. "Hij is misschien in dezelfde auto wel de enige die Verstappen het leven zuur kan maken, los van Lewis Hamilton. Dit soort dingen helpen dan niet. Hij laat het zich namelijk wel gewoon gebeuren. Hij moet gewoon een keer zeggen: 'flikker op met dat gezeik' of hij moet een nieuwe ingenieur vragen."

Ferrari

Volgens Mol ging Ferrari vrijdagavond op meerdere momenten in de fout. "Leclerc vraagt aan zijn team of hij de enige is op de intermediates, terwijl iedereen op de zachte band staat. Vervolgens gaat hij naar buiten, begint hij een ronde op de intermediates en die maakt hij niet af. Dan heb je het dus twee keer fout gedaan." Het zou Leclerc uiteindelijk dus op P10 brengen. Dit is dan ook zijn startplek voor de sprintrace van zaterdagavond.