Marko over 'kille' reputatie, "donderdag aankondiging van Hülkenberg bij Haas" | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 5 november 2022 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De aankondiging van wie de teamgenoot wordt van Kevin Magnussen bij Haas in 2023, lijkt steeds dichterbij te komen. Jack Plooij vertelde dat het Amerikaanse team aankomende donderdag Nico Hülkenberg zal aankondigen. De Duitser zou dan landgenoot Mick Schumacher vervangen. Magnussen zei dat hij het geen probleem zou vinden om Hülkenberg als teamgenoot te krijgen, ondanks dat ze niet bepaald de beste vrienden leken een aantal jaar geleden. Red Bull Racing was vandaag ook volop in het nieuws. Christian Horner heeft bevestigd dat Red Bull de beschuldigingen van rivalen over de budgetcap niet zomaar naast zich neer gaat leggen. Amanda Newey, de vrouw van ontwerper Adrian, reageerde op social media over alle kritiek die het team over zich heen krijgt. Dr. Helmut Marko vertelt over zijn 'kille' reputatie als hoofd van het Red Bull Junior-programma. Daarnaast komen er steeds meer twijfels over de toekomst van de Chinese Grand Prix.

Plooij: "Aanstaande donderdag kondigt Haas Hülkenberg aan voor volgend jaar"

Volgens Jack Plooij heeft het team van Haas de vervanger van Mick Schumacher gevonden in Nico Hülkenberg. De commentator van Grand Prix Radio heeft korte lijntjes met teambaas Guenther Steiner en in het Race Café onthult hij dat aankomende donderdag de deal wereldkundig wordt gemaakt. Mochten de partijen daadwerkelijk de handen ineen slaan, dan betekent dat het voorlopige afscheid van Schumacher in de Formule 1. De jonge Duitser, met een legendarische achternaam, heeft sinds vorig jaar de kans om zich te laten zien in de koningsklasse. Afgelopen seizoen viel er weinig eer te behalen met de bolide van het team, die niet werd ontwikkeld. Alle pijlen waren gericht op het huidige jaar, waarin Schumacher een aantal wedstrijden nodig had om op niveau te komen. Na enkele dure klappers in de beginfase, wist Schumacher zijn eerste WK-punten te pakken op Silverstone, maar het lijkt niet genoeg te zijn om de leiding van Haas te overtuigen om voor een contractverlening te kiezen. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull Racing gaat 'uiterst schokkende' beschuldigingen onderzoeken

Red Bull Racing werd door de FIA Cost Cap Administration schuldig bevonden aan het overschrijden van de limiet, waardoor het team werd gestraft met een boete van zeven miljoen dollar en een bezuiniging van tien procent op het windtunnel- en CFD-programma voor het komende jaar. Het nieuws over de inbreuk kwam voor het eerst aan het licht tijdens het weekend van de Grand Prix van Singapore, tot verrassing van iedereen bij Red Bull, aangezien de bevindingen van de CCA nog niet openbaar waren gemaakt en de besprekingen met de instantie uiterst vertrouwelijk zijn. Christian Horner heeft bevestigd dat Red Bull de beschuldigingen van de rivalen aan het adres van het team, niet zomaar naast zich neer gaat leggen. De teambaas wil weten wie er heeft gelekt in de budgetcap-zaak, want het heeft volgens hem voor flinke reputatieschade gezorgd. Meer lezen? Klik hier!

Vrouw Adrian Newey haalt uit naar Britse pers op social media

Nadat Red Bull Racing in Mexico een tijdelijke boycot had afgekondigd tegen Sky Sports, is de discussie opgelaaid over vooringenomen journalisten die het Oostenrijkse team beschuldigen. Amanda Newey, de vrouw van Adrian Newey (ontwerper Red Bull Racing) heeft hard teruggeslagen naar een journalist die, in haar ogen, ongefundeerde beschuldigingen de wereld in gooide. Amanda Newey zag de kritiek op het team en kon het niet laten om toch even op social media te reageren. Het bericht is overigens kort na het plaatsen weer verwijderd. "Wat kwalificeert jou om over mij, mijn man of enig lid of familielid van Red Bull's mentale toestand te oordelen? Als je een jaar lang misbruikt wordt en je werkt niet eens voor het team, dan put het je uit. De fans provoceren met giftige journalistiek draagt bij aan het probleem", zo omschrijft zij het probleem. Meer lezen? Klik hier!

Marko over 'kille' reputatie: "Het is mijn taak om ouders te vertellen of ze geld verspillen"

Dr. Helmut Marko staat binnen de Formule 1-paddock bekend als meedogenloos. De Oostenrijker heeft in de loop van de jaren veel coureurs promotie gegeven, maar is ook snoeihard als de resultaten tegenvallen. De 79-jarige Oostenrijker ligt niet wakker van die reputatie en stelt dat iemand de coureurs met beide benen op de grond moet houden. Meer lezen? Klik hier!

Magnussen over Hülkenberg als mogelijke teamgenoot: "Geen probleem"

Haas is nog altijd op zoek naar een tweede coureur naast Kevin Magnussen voor volgend jaar. Ondanks dat Mick Schumacher zeker vooruitgang heeft geboekt vergeleken met 2021, zal hij naar verluidt toch zijn zitje aan het eind van dit seizoen verliezen. Nico Hülkenberg lijkt de grootste kanshebber te zijn om de nieuwe teamgenoot van Magnussen te worden, maar de twee hebben een geschiedenis met elkaar. Na de Grand Prix van Hongarije in 2017 was Hülkenberg, die toen voor Renault uitkwam, niet blij met bepaalde acties van Magnussen. "En opnieuw liet je zien de meest onsportieve coureur te zijn," zei hij tegen de Deen, terwijl de laatstgenoemde bezig was met een interview voor de Scandinavische televisie. "Suck my balls, honey," was de reactie van Magnussen die Hülkenberg had geblokkeerd in de slotfase van de race op de Hungaroring. In 2023 kunnen de twee rivalen teamgenoten worden. Meer lezen? Klik hier!

Twijfels over Chinese Grand Prix van 2023 door streng beleid coronavirus

De Chinese Grand Prix op Shanghai International Circuit staat voor 2023 voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender van de Formule 1. COVID-19 ging begin 2020 de wereld over vanuit China en sindsdien heeft het Aziatische land een streng beleid rondom het coronavirus. Volgens Auto Motor und Sport zijn er echter twijfels of de race, die op de planning staat voor 16 april als de vierde ronde van het wereldkampioenschap, volgend jaar door kan gaan. Meerdere hoge figuren binnen de Formule 1 wilden graag dat de race in de herfst zou worden gehouden om meer speelruimte te hebben, maar de FIA drong er op aan om de kalender van volgend jaar zo snel mogelijk uit te brengen en dus werden discussies over de datum van de Chinese Grand Prix stopgezet. Het weekend in Shanghai is dus al over minder dan zes maanden. Meer lezen? Klik hier!