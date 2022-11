Vincent Bruins

Zaterdag 5 november 2022 19:54 - Laatste update: 20:04

De Chinese Grand Prix op Shanghai International Circuit staat voor 2023 voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender van de Formule 1. COVID-19 ging begin 2020 de wereld over vanuit China en sindsdien heeft het Aziatische land een streng beleid rondom het coronavirus. Volgens Auto Motor und Sport zijn er echter twijfels of de race volgend jaar door kan gaan.

De Grand Prix van China van 2023 staat op de planning voor 16 april als de vierde ronde van het wereldkampioenschap. Meerdere hoge figuren binnen de Formule 1 wilden graag dat de race in de herfst zou worden gehouden om meer speelruimte te hebben, maar de FIA drong er op aan om de kalender van volgend jaar zo snel mogelijk uit te brengen en dus werden discussies over de datum van de Chinese Grand Prix stopgezet. Het weekend in Shanghai is dus al over minder dan zes maanden.

Organisatie

De organisatie van de Chinese Grand Prix is bang dat de tribunes niet gevuld kunnen worden, omdat er nog strict getest wordt op corona. Het kan zijn dat de organisatie vervolgens met schulden komt te zitten, omdat er dan minder tickets worden verkocht en daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Er gelden ontzettend strenge toelatingseisen. Voor alle buitenlanders geldt dat ze tien dagen in quarantaine moeten, wanneer ze in China aankomen. Teams en coureurs zitten twee weken voor de Chinese Grand Prix nog in Australië, dus het is onrealistisch dat dat lukt qua tijdschema. Ook is de kans dat Formule 1-fans uit het buitenland de race bij kunnen wonen erg klein.

Vervanging

Naast dat het land inkomen al lastig is, is het reizen naar China ook niet bepaald makkelijk. Er zijn door het strenge coronabeleid weinig vluchten naar Shanghai. Als de Chinese Grand Prix niet doorgaat, zal deze waarschijnlijk ook niet worden vervangen door een race in een ander land. Dat zou een gat van vier weken openlaten tussen Australië en Azerbeidzjan. De Grand Prix op het stratencircuit van Bakoe zou eventueel een week naar voren kunnen om meer ruimte te laten tussen Azerbeidzjan en Miami.