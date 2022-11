Remy Ramjiawan

Zaterdag 5 november 2022 09:29 - Laatste update: 09:37

Volgens Jack Plooij heeft het team van Haas de vervanger van Mick Schumacher gevonden in Nico Hulkenberg. De commentator van Grand Prix Radio heeft korte lijntjes met teambaas Guenther Steiner en in het Race Café onthult hij dat aankomende donderdag de deal wereldkundig wordt gemaakt.

Mochten de partijen daadwerkelijk de handen ineen slaan, dan betekent dat het voorlopige afscheid van Schumacher in de Formule 1. De jonge Duitser, met een legendarische achternaam, heeft sinds vorig jaar de kans om zich te laten zien in de koningsklasse. Afgelopen seizoen viel er weinig eer te behalen met de bolide van het team, die niet werd ontwikkeld. Alle pijlen waren gericht op het huidige jaar, waarin Schumacher een aantal wedstrijden nodig had om op niveau te komen. Na enkele dure klappers in de beginfase, wist Schumacher zijn eerste WK-punten te pakken op Silverstone, maar het lijkt niet genoeg te zijn om de leiding van Haas te overtuigen om voor een contractverlening te kiezen.

Artikel gaat verder onder video

Hulkenberg naast Magnussen

Met nog twee Grands Prix te gaan, nadert het eind van het seizoen. De teams zijn achter de schermen al een tijdje bezig met volgend jaar en Haas heeft als enige nog een zitje over. Steiner gaf de afgelopen weken aan dat Schumacher het thuisvoordeel heeft om zijn zitje te verdedigen. Die strijd lijkt hij te hebben verloren, want de naam van Hulkenberg wordt steeds vaker in verband gebracht met het Amerikaanse team. "Aanstaande donderdag wordt bekend dat Nico Hulkenberg bij Haas gaat instappen", zo vertelde Plooij vrijdagavond.

Nico Hulkenberg

OOK INTERESSANT: 'Schumacher en Audi in gesprek over zitje in de toekomst'

Schumacher en Audi

Voor Schumacher lijkt het Formule 1-avontuur echter nog niet helemaal voorbij te zijn. Sauber zal vanaf 2026 door het leven gaan als het fabrieksteam van Audi. Het Duitse merk zou haar pijlen gericht hebben op Schumacher. Ondanks dat Audi pas vanaf het nieuwe motorreglement haar intrede gaat maken, lijkt het erop of Schumacher in 2024 al moet gaan instappen bij Sauber.