Remy Ramjiawan

Zaterdag 5 november 2022 11:59

Nadat Red Bull Racing in Mexico een tijdelijke boycot had afgekondigd tegen Sky Sports, is de discussie opgelaaid over vooringenomen journalisten die het Oostenrijkse team beschuldigen. Amanda Newey, de vrouw van Adrian Newey (ontwerper Red Bull Racing) heeft hard teruggeslagen naar een journalist die, in haar ogen, ongefundeerde beschuldigingen de wereld in gooide.

Matthew Syed, een journalist van één van de grootste kranten van Groot-Brittannië The Times, was na de Grand Prix van Mexico kritisch op het Oostenrijkse team. Syed stelde dat Lewis Hamilton was 'bestolen' van het kampioenschap in 2021 en ook noemde hij teambaas Christian Horner 'misleidend', 'genadeloos' en 'een loser'. Dit alles was een reactie op de teambaas, die stelde dat kinderen van de teamleden inmiddels ook werden gepest op school, vanwege de perikelen rondom de schending van de budgetcap. "Als er geestelijke gezondheidsproblemen zijn bij Red Bull als gevolg van hun regelovertreding, dan ligt de verantwoordelijkheid bij hen en bij hen alleen - niet bij degenen die kritiek erop hebben", zo citeert Sportsmole Syed.

'Giftige journalistiek'

Amanda Newey zag de kritiek op het team en kon het niet laten om toch even op social media te reageren. Het bericht is overigens kort na het plaatsen weer verwijderd. "Wat kwalificeert jou om over mij, mijn man of enig lid of familielid van Red Bull's mentale toestand te oordelen? Als je een jaar lang misbruikt wordt en je werkt niet eens voor het team, dan put het je uit. De fans provoceren met giftige journalistiek draagt bij aan het probleem", zo omschrijft zij het probleem.

Vooralsnog is de strijdbijl tussen Sky Sports en Red Bull Racing begraven. Het team wilde slechts éénmalig een statement maken met de boycot. Het was volgens het Oostenrijkse team een onvermijdelijke stap, nadat een opmerking van Ted Kravitz tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, de laatste druppel was die de emmer deed overlopen. Vanaf volgende week, wanneer het Formule 1-circus in Brazilië zal gaan racen, zal Red Bull Racing het Britse medium dan ook weer te woord staan.