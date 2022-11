Vincent Bruins

Zaterdag 5 november 2022 18:16 - Laatste update: 18:16

Haas is nog altijd op zoek naar een tweede coureur naast Kevin Magnussen voor volgend jaar. Ondanks dat Mick Schumacher zeker vooruitgang heeft geboekt vergeleken met 2021, zal hij naar verluidt toch zijn zitje aan het eind van dit seizoen verliezen. Nico Hülkenberg lijkt de grootste kanshebber te zijn om de nieuwe teamgenoot van Magnussen te worden, maar de twee hebben een geschiedenis met elkaar.

Na de Grand Prix van Hongarije in 2017 was Hülkenberg, die toen voor Renault uitkwam, niet blij met bepaalde acties van Magnussen. "En opnieuw liet je zien de meest onsportieve coureur te zijn," zei hij tegen de Deen, terwijl de laatstgenoemde bezig was met een interview voor de Scandinavische televisie. "Suck my balls, honey," was de reactie van Magnussen die Hülkenberg had geblokkeerd in de slotfase van de race op de Hungaroring. In 2023 kunnen de twee rivalen teamgenoten worden.

Respect

"Ik denk dat ik het ondertussen al vaker heb gezegd dat ik helemaal geen problemen heb met Nico," vertelde Magnussen over de mogelijkheid dat Hülkenberg het tweede zitje bij Haas kan krijgen. "Ik heb zelfs respect voor hem als coureur zijnde. Ik ken hem eigenlijk niet echt als persoon. Maar zeker als coureur heb ik hem altijd gerespecteerd. Ik zou er dus geen problemen mee hebben. Ik heb er echter geen mening over of hij wel of niet in de tweede auto hoort te zitten. Mick doet het op dit moment goed. Hij had wat problemen en een aantal crashes aan het begin van het jaar, maar hij is zeker sneller geworden."

Aankondiging Hülkenberg

Jack Plooij vertelde gisteren in het Race Café dat de aankondiging van Nico Hülkenberg als nieuwe aanwinst voor het Haas Formule 1-team op de donderdag voor de Grand Prix van São Paulo zal komen, maar het eerste echte signaal dat de Duitser zou overstappen van reserverijder van Aston Martin naar een rol binnen een ander team kwam toen Stoffel Vandoorne als nieuwe reserverijder van Aston Martin werd aangekondigd. Haas-teambaas Guenther Steiner vertelde ook dat hij graag zijn rijders voor 2023 zou willen aankondigen voor de race in Brazilië.